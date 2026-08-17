Polska Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu" Oprac. Krzysztof Posytek |

Pogoda na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Uwaga! Dziś (17.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni." - SMS-owe ostrzeżenie o takiej treści zostało wysłane w poniedziałek do odbiorców przebywających na terenie województw:

opolskiego ;

śląskiego ;

małopolskiego, w powiatach: chrzanowskim, krakowskim, Kraków, miechowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! Dziś (17.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni."



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa:

🟠opolskiego

🟠śląskiego

🟠małopolskiego -… pic.twitter.com/OciEHhN8li — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) August 17, 2026 Rozwiń

Przed groźnymi burzami ostrzega również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alarmy pojawiły się w dziewięciu województwach, a miejscami mają one pomarańczowy kolor.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.