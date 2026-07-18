Burze. Tu wciąż ostrzega IMGW

Pogoda na sobotę 18.07 Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwie podkarpackim, w powiatach: jasielskim, Krosno, krośnieńskim, brzozowskim, przemyskim, Przemyśl, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Synoptycy prognozują tutaj burze z opadami deszczu od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru sięgającymi 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Alarmy będą w mocy w sobotę w godzinach 11-21.

Dowiedz się więcej: Wichura przeszła przez obóz harcerski

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami wydano w województwach:

wielkopolskim , w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim, chodzieskim, obornickim, wągrowieckim, gnieźnieńskim, słupeckim, konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, ostrzeszowskim, kępińskim;

kujawsko-pomorskim ;

pomorskim , w powiatach: nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ,

mazowieckim , w powiatach: żuromińskim, mławskim, przasnyskim, makowskim, ciechanowskim, płońskim, płockim, Płock, gostynińskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, sochaczewskim, warszawskim zachodnim, Warszawa, żyrardowskim, grójeckim, otwockim, grodziskim, pruszkowskim, piaseczyńskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom;

łódzkim , z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;

świętokrzyskim , wszędzie z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami i powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego i sandomierskiego;

lubelskim ;

dolnośląskim , w powiatach: świdnickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim, kłodzkim;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim ;

podkarpackim, poza powiatami z ostrzeżeniem wyższego stopnia.

W wymienionych regionach prognozowane są burze z opadami deszczu rzędu 15-30 l/mkw. i porywami wiatru osiągającymi prędkość do 85 km/h. Może również spaść grad.

W powiatach czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim, chodzieskim, obornickim, wągrowieckim w woj. wielkopolskim ostrzeżenia będą ważne do godz. 11 w sobotę. W pozostałych rejonach będą wchodzić w życie stopniowo, w godz. od 8 do 11. Będą także stopniowo wygasać, w godz. od 17 do 21.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.