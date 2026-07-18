Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Burze. Tu wciąż ostrzega IMGW

Franciszek Wajdzik
Matylda Dziechcińska
Krzysztof Posytek
Zespół autorów
Oprac. Franciszek WajdzikOprac. Matylda DziechcińskaOprac. Krzysztof Posytek
|
Burza, chmury
Pogoda na sobotę 18.07
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wciąż ostrzega przed groźnymi burzami w 14 województwach. Miejscami alarmy mają drugi stopień. Sprawdź, gdzie przygotować się na niebezpieczną aurę.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują w województwie podkarpackim, w powiatach: jasielskim, Krosno, krośnieńskim, brzozowskim, przemyskim, Przemyśl, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Synoptycy prognozują tutaj burze z opadami deszczu od 25 do 40 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru sięgającymi 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie grad. Alarmy będą w mocy w sobotę w godzinach 11-21.

Wichura przeszła przez obóz harcerski
Dowiedz się więcej:

Wichura przeszła przez obóz harcerski

Ostrzeżenia pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami wydano w województwach:

  • wielkopolskim, w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim, chodzieskim, obornickim, wągrowieckim, gnieźnieńskim, słupeckim, konińskim, Konin, kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, ostrzeszowskim, kępińskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • pomorskim, w powiatach: nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim,
  • mazowieckim, w powiatach: żuromińskim, mławskim, przasnyskim, makowskim, ciechanowskim, płońskim, płockim, Płock, gostynińskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, sochaczewskim, warszawskim zachodnim, Warszawa, żyrardowskim, grójeckim, otwockim, grodziskim, pruszkowskim, piaseczyńskim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom;
  • łódzkim, z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;
  • świętokrzyskim, wszędzie z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami i powiatów: ostrowieckiego, opatowskiego i sandomierskiego;
  • lubelskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: świdnickim, wałbrzyskim, Wałbrzych, dzierżoniowskim, oławskim, strzelińskim, ząbkowickim, kłodzkim;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • małopolskim;
  • podkarpackim, poza powiatami z ostrzeżeniem wyższego stopnia.

W wymienionych regionach prognozowane są burze z opadami deszczu rzędu 15-30 l/mkw. i porywami wiatru osiągającymi prędkość do 85 km/h. Może również spaść grad.

W powiatach czarnkowsko-trzcianeckim, pilskim, chodzieskim, obornickim, wągrowieckim w woj. wielkopolskim ostrzeżenia będą ważne do godz. 11 w sobotę. W pozostałych rejonach będą wchodzić w życie stopniowo, w godz. od 8 do 11. Będą także stopniowo wygasać, w godz. od 17 do 21.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW
ZOBACZ TAKŻE:
48 min
Szymon Hołownia
Nowa funkcja Szymona Hołowni?
TVN24
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
34 min
pc
Piotr Zgorzelski, dr hab. Karolina Wigura, prof. Sławomir Sowiński
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
IMGWburzeUpał
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burze, piorun
Gdzie jest burza? Tutaj grzmi od rana
Prognoza
Dym z pożarów Kanadzie pogorszył jakość powietrza w USA
Pożary w Kanadzie, dym nad USA. Trump interweniuje
Świat
parasol deszcz wiatr grad
Alert RCB przed burzami z gradem
Polska
Burza, burze
Gdzie jest burza? Mocno pada i wieje w tych miejscach
Prognoza
Zniszczenia w obozie harcerskim w Grójcu Wielkim
Wichura przeszła przez obóz harcerski
Polska
Niemcy
Niebezpieczny front przywędrował do Polski znad Niemiec
Świat
Tapachula w stanie Chiapas. Służby oceniają stan budynków
Trzęsienie ziemi i ryzyko tsunami nieopodal Meksyku
Świat
Park Narodowy Müritz
Ogień trawi park narodowy. Stara amunicja utrudnia pracę strażakom
Świat
Pszczoły na plaży w Jastarni
Pszczoły obsiadły namiot na plaży
Polska
Chile nawiedziły groźne burze
Śmiercionośne burze. "Byliśmy w szoku"
Świat
Powodzie w Teksasie
"Opady deszczu bijące rekordy" na obszarze, na którym rok temu zginęło 130 osób
Świat
burza blyskawica piorun shutterstock_1143857900
14 województw z alertem RCB
Polska
Niebieski szlak na Zawrat nie należy do najłatwiejszych
Groźne wypadki w Tatrach po poprawie pogody
Polska
Kanada
Ponad 800 pożarów. Trwa walka z ogniem
Świat
Pyton królewski
Pyton pod ubraniem. Pasażerka została zatrzymana na lotnisku
Świat
Włochy
Spadł grad wielkości orzechów włoskich
Świat
Gołąb otrzymuje tlen od strażaka
Gołąb podtruł się dymem i sam przyszedł po pomoc
Ciekawostki
morze plaza baltyk shutterstock_2546635187
Cieszcie się gorącem, bo nie potrwa długo
Prognoza
Burza, pioruny
Gdzie jest burza? Grzmi w górach
Polska
Astypalea, Grecja
Niedobór wody taki, że wyspa nie wie, czy za rok przyjmie turystów
Świat
Żmija zygzakowata - Vipera berus
Wszystko, co musisz wiedzieć o żmijach zygzakowatych
Polska
Skutki pożaru w Andaluzji w Hiszpanii
Pożary trawią Hiszpanię. Najgorsze statystyki od lat
Świat
Włochy
Temperatura zbliży się niemal wszędzie do 40 stopni
Świat
Łoś w Puszczy Kampinoskiej o nietypowym umaszczeniu (Mazowieckie)
"Nie wiem, jakim cudem przyszedł do nas na działkę"
Polska
Toronto, Kanada
Toronto na szczycie niechlubnego rankingu
Świat
Bielik wyciągnięty wiosłem
Wpadł do rzeki, betonowe ściany zamknęły mu drogę ucieczki
Ciekawostki
Burza, lato
Gdzie jest burza? Grzmi, pada, mocno wieje
Polska
Strażacy polewają płytę lotniska wodą, Oslo, Norwegia
Taki upał, że trzeba było schładzać płytę lotniska
Świat
Deszcz, ulewy
Czeka nas załamanie pogody
Prognoza
burza ulewa piorun AdobeStock_2068091756
Alert RCB w kolejnych regionach
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom