Nawałnice w Polsce. Zerwane dachy, uszkodzone domy, brak prądu
Nad Polską w poniedziałek przechodzą burze z silnym deszczem. Miejscami obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia, a do części mieszkańców wysłano też alert RCB.
Zerwane i uszkodzone dachy na Śląsku
Jak poinformował starszy kapitan Damian Dudek, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, w całym powiecie gliwickim strażacy odnotowali 31 zdarzeń, najwięcej w gminie Rudziniec. Tam nawałnica uszkodziła 11 domów mieszkalnych i budynków gospodarczych, z dwóch całkowicie został zerwany dach. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Prawie w całej gminie z uwagi na powalane drzewa, które zrywały trakcję elektryczną, nie ma prądu. Na miejscu pracuje 20 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.
Interwencje strażaków w Małopolsce i na Ziemi Łódzkiej
Dyżurny wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Małopolsce przekazał, że w poniedziałek odnotowano 108 zdarzeń o charakterze pogodowym. Dotyczyły one głównie powiatów chrzanowskiego, krakowskiego i oświęcimskiego. Służby usuwały skutki zalań oraz połamane gałęzie.
Nawałnice poczyniły także szkody w woj. łódzkim. Według informacji strażaków odnotowano ponad 80 zgłoszeń dotyczących zalań i wiatrołomów.
Prawie 150 interwencji na Dolnym Śląsku
Nad Dolnym Śląskiem przechodziła superkomórka z ulewnymi opadami. Według informacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, do godziny 16 na terenie regionu odnotowano 145 zgłoszeń związanych ze zdarzeniami atmosferycznymi. Najwięcej razy strażacy interweniowali w powiatach: złotoryjskim (40), legnickim (30), bolesławieckim (19), zgorzeleckim (17) oraz lubańskim (13).
Zalania w Opolskiem
Nawałnica przeszła też przez część Opolszczyzny. Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, do godziny 18 odnotowano 52 interwencje związane z przechodzącym frontem burzowym. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie nyskim - 35.
Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim zalanych ulic, niedrożnych studzienek i zalanych piwnic. Dramatyczna sytuacja panowała w mieście Bodzanów, co widać na poniższym nagraniu.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie powodzi błyskawicznej w Głuchołazach.
Silny deszcz i grad w województwie śląskim
Na nagraniach z Kontaktu24, które otrzymaliśmy między innymi z Chorzowa i Rudy Śląskiej w województwie śląskim, oprócz intensywnych opadów widać też grad.
Tak wyglądał grad, który spadł w Świętochłowicach.