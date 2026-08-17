Polska Nawałnice w Polsce. Zerwane dachy, uszkodzone domy, brak prądu Damian Dziugieł |

Zniszczenia w gminie Rudziniec Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach/facebook

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Nad Polską w poniedziałek przechodzą burze z silnym deszczem. Miejscami obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia, a do części mieszkańców wysłano też alert RCB.

Zerwane i uszkodzone dachy na Śląsku

Jak poinformował starszy kapitan Damian Dudek, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, w całym powiecie gliwickim strażacy odnotowali 31 zdarzeń, najwięcej w gminie Rudziniec. Tam nawałnica uszkodziła 11 domów mieszkalnych i budynków gospodarczych, z dwóch całkowicie został zerwany dach. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Prawie w całej gminie z uwagi na powalane drzewa, które zrywały trakcję elektryczną, nie ma prądu. Na miejscu pracuje 20 zastępów Państwowej Straży Pożarnej.

Zniszczenia po nawałnicy w gminie Rudziniec Źródło zdjęcia: KM PSP w Gliwicach

Zniszczenia po nawałnicy w gminie Rudziniec Źródło zdjęcia: KM PSP w Gliwicach

Zniszczenia w gminie Rudziniec Źródło: TVN24

Interwencje strażaków w Małopolsce i na Ziemi Łódzkiej

Dyżurny wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Małopolsce przekazał, że w poniedziałek odnotowano 108 zdarzeń o charakterze pogodowym. Dotyczyły one głównie powiatów chrzanowskiego, krakowskiego i oświęcimskiego. Służby usuwały skutki zalań oraz połamane gałęzie.

Nawałnice poczyniły także szkody w woj. łódzkim. Według informacji strażaków odnotowano ponad 80 zgłoszeń dotyczących zalań i wiatrołomów.

Prawie 150 interwencji na Dolnym Śląsku

Nad Dolnym Śląskiem przechodziła superkomórka z ulewnymi opadami. Według informacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, do godziny 16 na terenie regionu odnotowano 145 zgłoszeń związanych ze zdarzeniami atmosferycznymi. Najwięcej razy strażacy interweniowali w powiatach: złotoryjskim (40), legnickim (30), bolesławieckim (19), zgorzeleckim (17) oraz lubańskim (13).

Skutki nawałnicy, która przeszła nad Wrocławiem Źródło: Wrocławski Reporter

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Gdzie jest burza? Grzmi od Małopolski po Mazowsze

Zalania w Opolskiem

Nawałnica przeszła też przez część Opolszczyzny. Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, do godziny 18 odnotowano 52 interwencje związane z przechodzącym frontem burzowym. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie nyskim - 35.

Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim zalanych ulic, niedrożnych studzienek i zalanych piwnic. Dramatyczna sytuacja panowała w mieście Bodzanów, co widać na poniższym nagraniu.

Dramatyczna sytuacja w Bodzanowie po ulewie Źródło: Nowiny Nyskie

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie powodzi błyskawicznej w Głuchołazach.

Powódź błyskawiczna w Głuchołazach Źródło: Kontakt24 / Marcin

Zalania na ulicach w Głuchołazach Źródło: glucholazyonline.com.pl

Silny deszcz i grad w województwie śląskim

Na nagraniach z Kontaktu24, które otrzymaliśmy między innymi z Chorzowa i Rudy Śląskiej w województwie śląskim, oprócz intensywnych opadów widać też grad.

Chorzów Źródło: Kontakt24 / Adam

Ruda Śląska Źródło: Kontakt24 / tomlat6104

Tak wyglądał grad, który spadł w Świętochłowicach.

Grad w Świętochłowicach w dzielnicy Chropaczów Źródło zdjęcia: Mateusz Czajka/tvn24.pl

Grad w Świętochłowicach w dzielnicy Chropaczów Źródło zdjęcia: Mateusz Czajka/tvn24.pl

Opady gradu w Siemianowicach Źródło: Kontakt24 / Mateusz

Grad w Chorzowie Źródło: Kontakt24 / Kamil