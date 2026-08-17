Nawałnice w Polsce. Podtapia Dolny Śląsk i Opolszczyznę
Nad Polską w poniedziałek przechodzą burze z silnym deszczem. Miejscami obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia, a do części mieszkańców wysłano też alert RCB.
Prawie 150 interwencji na Dolnym Śląsku
Nad Dolnym Śląskiem przechodziła superkomórka z ulewnymi opadami. Według informacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, do godziny 16 na terenie regionu odnotowano 145 zgłoszeń związanych ze zdarzeniami atmosferycznymi. Najwięcej razy strażacy interweniowali w powiatach: złotoryjskim (40), legnickim(30), bolesławieckim (19), zgorzeleckim (17) oraz lubańskim (13).
Zalania w Opolskiem
Nawałnica przeszła też przez część Opolszczyzny. Jak przekazał dyżurny opolskiej straży pożarnej, strażacy najczęściej interweniowali na terenie miasta Głuchołazy - 34 razy. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim zalanych ulic, niedrożnych studzienek i zalanych piwnic. Dramatyczna sytuacja panowała w mieście Bodzanów, co widać na poniższym nagraniu.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie powodzi błyskawicznej w Głuchołazach.