Polska Nawałnice w Polsce. Podtapia Dolny Śląsk i Opolszczyznę Damian Dziugieł |

Dramatyczna sytuacja w Bodzanowie po ulewie Źródło wideo: Nowiny Nyskie Źródło zdj. gł.: Nowiny Nyskie

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Nad Polską w poniedziałek przechodzą burze z silnym deszczem. Miejscami obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia, a do części mieszkańców wysłano też alert RCB.

Prawie 150 interwencji na Dolnym Śląsku

Nad Dolnym Śląskiem przechodziła superkomórka z ulewnymi opadami. Według informacji Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, do godziny 16 na terenie regionu odnotowano 145 zgłoszeń związanych ze zdarzeniami atmosferycznymi. Najwięcej razy strażacy interweniowali w powiatach: złotoryjskim (40), legnickim(30), bolesławieckim (19), zgorzeleckim (17) oraz lubańskim (13).

Zalania w Opolskiem

Nawałnica przeszła też przez część Opolszczyzny. Jak przekazał dyżurny opolskiej straży pożarnej, strażacy najczęściej interweniowali na terenie miasta Głuchołazy - 34 razy. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim zalanych ulic, niedrożnych studzienek i zalanych piwnic. Dramatyczna sytuacja panowała w mieście Bodzanów, co widać na poniższym nagraniu.

Dramatyczna sytuacja w Bodzanowie po ulewie Źródło: Nowiny Nyskie

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie powodzi błyskawicznej w Głuchołazach.

Powódź błyskawiczna w Głuchołazach Źródło: Kontakt24 / Marcin

Zalania na ulicach w Głuchołazach Źródło: glucholazyonline.com.pl