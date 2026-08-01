Nocne burze na Dolnym Śląsku. Prawie 100 interwencji i ewakuacja z Męskiego Grania
Ze względu na załamanie pogody strażacy z województwa dolnośląskiego wyjeżdżali do interwencji 94 razy. W Świdnicy dwa zgłoszenia dotyczyły drzew, które spadły na budynki. Wiatr łamał gałęzie i drzewa także w Trzebnicy. W Brzykowie porywy przewróciły halę namiotową o powierzchni 1250 metrów kwadratowych. Była to lekka konstrukcja, którą wiatr rozwiał po całej działce.
Burze mają utrzymać się w sobotę w znacznej części kraju. Przed upałami oraz wyładowaniami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Ewakuacja uczestników Męskiego Grania
Burza nadciagająca nad okolice Wrocławia sprawiła, że około godziny 22 organizatorzy zarządzili ewakuację uczestników koncertu Męskiego Grania. "Bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie koncertu jest dla nas najważniejsze" - napisano na oficjalnym profilu imprezy w mediach społecznościowych. Niektórzy uczestnicy koncertu nazwali podjętą decyzję nieodpowiednią, ponieważ burza "przeszła bokiem".