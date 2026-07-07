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Czterystu harcerzy opuściło obozy. Wszystko przez wichurę

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Ewakuacja obozu
Magdalena Adamowicz o sytuacji pogodowej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24
Wichury nadciągają nad Polskę. Niebezpieczna pogoda dała się we znaki harcerzom spędzającym wakacje na Mierzei Wiślanej - we wtorek podjęto decyzję o przeniesieniu ich na noc w bezpieczne miejsce. Prewencyjna ewakuacja została przeprowadzona również w Mrzeżynie.

Wtorek w części kraju jest wietrzny i burzowy. Intensywne podmuchy występują przede wszystkim na Wybrzeżu, gdzie wydano alert RCB. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił natomiast ostrzeżenia meteorologiczne przed wiatrem, które lokalnie mają trzeci, a więc najwyższy stopień.

Harcerze w bezpiecznym miejscu

Jak przekazała burmistrz Krynicy Morskiej Sylwia Szczurek, we wtorek podjęta została decyzja o prewencyjnym przeniesieniu czterech obozów harcerskich w związku z niebezpiecznymi prognozami pogodowymi. Około 400 dzieci wraz z opiekunami spędzi noc w budynkach szkoły podstawowej oraz biblioteki w Krynicy Morskiej.

- Opiekunowie podjęli decyzję o godzinie 15, że na noc przeniosą dzieci, aby bezpiecznie spały. Kulminacja złej pogody ma być między godziną 3 a 6 rano - opowiadała na antenie TVN24. - Po kolacji, po godzinie 20, spacerkiem przeszły z opiekunami [do obiektów - przyp. red.].

W nocy oraz w środę w powiecie nowodworskim obowiązywać mają ostrzeżenia meteorologiczne najwyższego stopnia. Spodziewane są wysokie fale i podmuchy wiatru rozwijające prędkość do 110 kilometrów na godzinę.

Przed wichurą prewencyjnie ewakuowano obozy harcerskie na Mierzei Wiślanej
Ewakuacja obozu
Ewakuacja obozu
Źródło zdjęcia: Kontakt24
Ewakuacja obozu
Ewakuacja obozu
Źródło zdjęcia: Kontakt24
Ewakuacja obozu
Ewakuacja obozu
Źródło zdjęcia: Kontakt24
Ewakuacja obozu
Ewakuacja obozu
Źródło zdjęcia: Kontakt24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację od Grzegorza Jelonka, zastępcy burmistrz Trzebiatowa Marzeny Domaradzkiej. Przekazał, że we wtorek odbyła się ewakuacja obozu harcerskiego ZHP Andrychów w związku z niebezpiecznymi prognozami pogodowymi. Dzieci spędzą noc w Centrum Sportu w Mrzeżynie.

"Burmistrz Trzebiatowa Marzena Domaradzka informuje, że dziś, we wtorek 7 lipca 2026 r. w godzinach popołudniowych została przeprowadzona prewencyjna ewakuacja obozu harcerskiego ZHP Andrychów w związku z niebezpiecznymi prognozami pogodowymi. Około 120 dzieci zostało przeniesionych do Mrzeżyńskiego Centrum Sportu w Mrzeżynie, gdzie spędzą noc" - napisał. 

Burze na południu kraju

Nad Podkarpaciem we wtorek pojawiła się efektowna chmura szelfowa, czyli arcus. Była ona doskonale widoczna w Starym Żmigrodzie (powiat jasielski). Chmurze tej najczęściej towarzyszą uderzenia silnego wiatru oraz ulewne opady deszczu.

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Chmura arcus nad Starym Żmigrodem
Źródło: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, NowyZmigrod24pl

Na Kontakt24 otrzymaliśmy także nagranie z Leska, gdzie przeszła burza z silnym wiatrem.

Deszcz w Lesku (Podkarpackie)
Źródło: Kontakt24 / Haola

Rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły przekazał, że do godziny 18 strażacy odnotowali w województwie 130 zgłoszeń związanych z pogodą, najwięcej w Krakowie i okolicach. W Bochni uszkodzone zostały dachy kilku budynków mieszkalnych. W Sierczy (powiat wielicki) drzewo spadło na jadące samochody i uszkodziło linię energetyczną - jedna osoba otrzymała pomoc medyczną na miejscu.

Jak podało w mediach społecznościowych Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie, burze i silne podmuchy doprowadziły do utrudnień. Na ulicy Zakopiańskiej na trakcję przewróciło się drzewo, uniemożliwiając przejazd w stronę Borku Fałęckiego. Ponadto z powodu przewróconego drzewa w okolicach przystanku Bolechowice Krzewiny nie mogły kursować autobusy 248 i 268. W obydwu przypadkach po około godzinie ruch został wznowiony.

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Połamane gałęzie w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej
Źródło: TVN24
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Tagi:
pogodaburzewiatr
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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