Czterystu harcerzy opuściło obozy. Wszystko przez wichurę
Wtorek w części kraju jest wietrzny i burzowy. Intensywne podmuchy występują przede wszystkim na Wybrzeżu, gdzie wydano alert RCB. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił natomiast ostrzeżenia meteorologiczne przed wiatrem, które lokalnie mają trzeci, a więc najwyższy stopień.
Harcerze w bezpiecznym miejscu
Jak przekazała burmistrz Krynicy Morskiej Sylwia Szczurek, we wtorek podjęta została decyzja o prewencyjnym przeniesieniu czterech obozów harcerskich w związku z niebezpiecznymi prognozami pogodowymi. Około 400 dzieci wraz z opiekunami spędzi noc w budynkach szkoły podstawowej oraz biblioteki w Krynicy Morskiej.
- Opiekunowie podjęli decyzję o godzinie 15, że na noc przeniosą dzieci, aby bezpiecznie spały. Kulminacja złej pogody ma być między godziną 3 a 6 rano - opowiadała na antenie TVN24. - Po kolacji, po godzinie 20, spacerkiem przeszły z opiekunami [do obiektów - przyp. red.].
W nocy oraz w środę w powiecie nowodworskim obowiązywać mają ostrzeżenia meteorologiczne najwyższego stopnia. Spodziewane są wysokie fale i podmuchy wiatru rozwijające prędkość do 110 kilometrów na godzinę.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację od Grzegorza Jelonka, zastępcy burmistrz Trzebiatowa Marzeny Domaradzkiej. Przekazał, że we wtorek odbyła się ewakuacja obozu harcerskiego ZHP Andrychów w związku z niebezpiecznymi prognozami pogodowymi. Dzieci spędzą noc w Centrum Sportu w Mrzeżynie.
"Burmistrz Trzebiatowa Marzena Domaradzka informuje, że dziś, we wtorek 7 lipca 2026 r. w godzinach popołudniowych została przeprowadzona prewencyjna ewakuacja obozu harcerskiego ZHP Andrychów w związku z niebezpiecznymi prognozami pogodowymi. Około 120 dzieci zostało przeniesionych do Mrzeżyńskiego Centrum Sportu w Mrzeżynie, gdzie spędzą noc" - napisał.
Burze na południu kraju
Nad Podkarpaciem we wtorek pojawiła się efektowna chmura szelfowa, czyli arcus. Była ona doskonale widoczna w Starym Żmigrodzie (powiat jasielski). Chmurze tej najczęściej towarzyszą uderzenia silnego wiatru oraz ulewne opady deszczu.
Na Kontakt24 otrzymaliśmy także nagranie z Leska, gdzie przeszła burza z silnym wiatrem.
Rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły przekazał, że do godziny 18 strażacy odnotowali w województwie 130 zgłoszeń związanych z pogodą, najwięcej w Krakowie i okolicach. W Bochni uszkodzone zostały dachy kilku budynków mieszkalnych. W Sierczy (powiat wielicki) drzewo spadło na jadące samochody i uszkodziło linię energetyczną - jedna osoba otrzymała pomoc medyczną na miejscu.
Jak podało w mediach społecznościowych Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie, burze i silne podmuchy doprowadziły do utrudnień. Na ulicy Zakopiańskiej na trakcję przewróciło się drzewo, uniemożliwiając przejazd w stronę Borku Fałęckiego. Ponadto z powodu przewróconego drzewa w okolicach przystanku Bolechowice Krzewiny nie mogły kursować autobusy 248 i 268. W obydwu przypadkach po około godzinie ruch został wznowiony.