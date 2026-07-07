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Prewencyjne ewakuacje, worki na plaży, zamknięte molo. Wiało i nadal wieje

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Kilkuset harcerzy musiało opuścić obozy z powody silnego wiatru
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: crab
We wtorek 15 obozów harcerskich w województwie pomorskim zostało ewakuowanych z powodu niebezpiecznej pogody. Ich uczestnicy spędzili noc w bezpiecznych miejscach. Środa to w regionie kolejny dzień z silnym wiatrem.

Na północy Polski aura jest dynamiczna. Największe zagrożenie niesie wiatr, którego porywy przekraczają 100 km/h. Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W mocy jest także alert RCB.

Jak poinformował rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej młodszy aspirant Dawid Westrych, z uwagi na nadciągającą nad Pomorze wichurę we wtorek ewakuowano 15 obozów harcerskich. - Od godziny 8 we wtorek do godziny 6 w środę strażacy interweniowali 51 razy w związku ze zdarzeniami związanymi z pogodą - przekazał Westrych. Dodał, że najwięcej działań straż podjęła w powiecie wejherowskim (12) i słupskim (11).

Problemy w Krynicy Morskiej i Trzebiatowie

Decyzję o prewencyjnym przeniesieniu czterech obozów harcerskich podjęto między innymi w Krynicy Morskiej. Około 400 dzieci wraz z opiekunami spędziło noc w budynkach miejscowej szkoły podstawowej oraz biblioteki.

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W powiecie nowodworskim, gdzie leży Krynica Morska, od wtorku obowiązują czerwone ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Z trudnymi warunkami mierzą się także lokalni przedsiębiorcy.

- Mamy nadzieję, że ta fala w nas nie uderzy, ale jesteśmy przygotowani. Mamy rozstawionych bardzo dużo worków - opisywała Karolina Przybyszewska, właścicielka jednej z restauracji znajdujących się przy plaży. Dodała, że prowadzi swój biznes od 13 lat i jest to pierwsza sytuacja, kiedy musi się mierzyć z tak trudnymi warunkami.

Przed wichurą prewencyjnie ewakuowano obozy harcerskie na Mierzei Wiślanej
Ewakuacja obozu
Ewakuacja obozu
Źródło zdjęcia: Kontakt24
Ewakuacja obozu
Ewakuacja obozu
Źródło zdjęcia: Kontakt24
Ewakuacja obozu
Ewakuacja obozu
Źródło zdjęcia: Kontakt24
Ewakuacja obozu
Ewakuacja obozu
Źródło zdjęcia: Kontakt24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację od Grzegorza Jelonka, zastępcy burmistrzyni Trzebiatowa Marzeny Domaradzkiej. Przekazał, że we wtorek odbyła się ewakuacja obozu harcerskiego ZHP Andrychów w związku z niebezpiecznymi prognozami pogodowymi. Dzieci spędziły noc w Centrum Sportu w Mrzeżynie.

Zamknięto molo w Gdańsku Brzeźnie

Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie - poinformował we wtorek późnym wieczorem gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Z powodu pogarszających się warunków pogodowych odwołano też niektóre rejsy promowe z Gdańska do Szwecji.

Efektowne chmury na Podkarpaciu

Nad Podkarpaciem we wtorek pojawiła się efektowna chmura szelfowa, czyli arcus. Była ona doskonale widoczna w Starym Żmigrodzie (powiat jasielski). Chmurze tej najczęściej towarzyszą uderzenia silnego wiatru oraz ulewne opady deszczu.

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Chmura arcus nad Starym Żmigrodem
Źródło: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, NowyZmigrod24pl

Na Kontakt24 otrzymaliśmy także nagranie z Leska, gdzie przeszła burza z silnym wiatrem.

Deszcz w Lesku (Podkarpackie)
Źródło: Kontakt24 / Haola

Interwencje w Małopolsce

Rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły przekazał, że do godziny 18 we wtorek strażacy odnotowali w województwie 130 zgłoszeń związanych z pogodą, najwięcej w Krakowie i okolicach. W Bochni uszkodzone zostały dachy kilku budynków mieszkalnych. W Sierczy (powiat wielicki) drzewo spadło na jadące samochody i uszkodziło linię energetyczną - jedna osoba otrzymała pomoc medyczną na miejscu.

Jak podało w mediach społecznościowych Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie, burze i silne podmuchy doprowadziły do utrudnień. Na ulicy Zakopiańskiej na trakcję przewróciło się drzewo, uniemożliwiając przejazd w stronę Borku Fałęckiego. Ponadto z powodu przewróconego drzewa w okolicach przystanku Bolechowice Krzewiny nie mogły kursować autobusy 248 i 268. W obydwu przypadkach po około godzinie ruch został wznowiony.

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Połamane gałęzie w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej
Źródło: TVN24
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Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl, Kontakt24
Tagi:
pogodaburzewiatr
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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