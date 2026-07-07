Polska Burze i wichury. IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Achim Wagner / Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia - silny wiatr

Czerwone alarmy wydano w województwie pomorskim, w powiatach puckim i nowodworskim.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 80 km/h, w porywach do 120 km/h, z zachodu i północnego-zachodu. Najsilniejszych porywów wiatru należy spodziewać się wzdłuż linii brzegowej, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, a przede wszystkim na Helu. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 17 we wtorek do godziny 10 w środę.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

Alarmy drugiego stopnia wydano w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: Koszalin, koszalińskim, sławieńskim;

pomorskim , w powiatach: Gdańsk, Sopot, Gdynia, wejherowskim, lęborskim, słupskim, Słupsk;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: Elbląg, elbląskim, braniewskim.

W wymienionych regionach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 70 km/h, w porywach do 115 km/h, z zachodu i północnego-zachodu. Pierwsze alarmy wejdą w życie o godzinie 15.30 we wtorek. Ostatnie wygasną w środę o godzinie 13.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia najniższego stopnia wydano w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim;

pomorskim , w powiatach: gdańskim, kartuskim i malborskim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, węgorzewskim, kętrzyńskim, bartoszyckim, lidzbarskim.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Pierwsze ostrzeżenia będą w mocy od godziny 15 we wtorek. Ostatnie alarmy wygasną o godzinie 15 w środę.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy Źródło zdjęcia: PAP/Adam Ziemienowicz

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami wydano w województwach:

dolnośląskim , w powiatach ząbkowickim i kłodzkim;

opolskim , w powiatach: strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim, krapkowickim, prudnickim, nyskim;

śląskim ;

małopolskim ;

podkarpackim ;

świętokrzyskim , poza północnymi powiatami;

lubelskim, w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, janowskim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Alarmy będą w mocy od godziny 12 do godziny 22 we wtorek.

Groźne burze z piorunami Źródło zdjęcia: PAP

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW trzeciego stopnia

Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.