Tu nadal silnie wieje. IMGW ostrzega także przed burzami
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Ostrzeżenia IMGW najniższego stopnia wydano w województwach:
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, nowodworskim;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- mazowieckim, poza południowo-zachodnią częścią województwa;
- lubelskim, w północno-wschodniej części województwa.
Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu. Ostatnie ostrzeżenia wygasną o godzinie 17 w środę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami
Żółte alarmy przed silnym deszczem z burzami wydano w województwach:
- podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim, węgorzewskim, giżyckim, piskim, mrągowskim, kętrzyńskim, bartoszyckim.
Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym o sumie od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie spadnie grad.
Alarmy będą w mocy do godziny 20 w środę.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.