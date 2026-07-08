Tu nadal silnie wieje. IMGW ostrzega także przed burzami

Trudne warunki nad Bałtykiem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia IMGW najniższego stopnia wydano w województwach:

pomorskim , w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, nowodworskim;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim , poza południowo-zachodnią częścią województwa;

lubelskim, w północno-wschodniej części województwa.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu. Ostatnie ostrzeżenia wygasną o godzinie 17 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy Źródło zdjęcia: PAP/Adam Ziemienowicz

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Żółte alarmy przed silnym deszczem z burzami wydano w województwach:

podlaskim , w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim, węgorzewskim, giżyckim, piskim, mrągowskim, kętrzyńskim, bartoszyckim.

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym o sumie od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Alarmy będą w mocy do godziny 20 w środę.

Groźne burze z piorunami Źródło zdjęcia: PAP

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.