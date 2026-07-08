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Tu nadal silnie wieje. IMGW ostrzega także przed burzami

Franciszek Wajdzik
Agnieszka Stradecka
Zespół autorów
Oprac. Franciszek WajdzikOprac. Agnieszka Stradecka
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Silny wiatr, deszcz
Trudne warunki nad Bałtykiem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed porywistym wiatrem oraz burzami z silnymi opadami deszczu. W kilku województwach obowiązują żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Ostrzeżenia IMGW najniższego stopnia wydano w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, nowodworskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • mazowieckim, poza południowo-zachodnią częścią województwa;
  • lubelskim, w północno-wschodniej części województwa.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z północnego zachodu. Ostatnie ostrzeżenia wygasną o godzinie 17 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło zdjęcia: IMGW
Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Źródło zdjęcia: PAP/Adam Ziemienowicz

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Żółte alarmy przed silnym deszczem z burzami wydano w województwach:

  • podlaskim, w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: gołdapskim, oleckim, ełckim, węgorzewskim, giżyckim, piskim, mrągowskim, kętrzyńskim, bartoszyckim.

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym o sumie od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Alarmy będą w mocy do godziny 20 w środę.

Groźne burze z piorunami
Groźne burze z piorunami
Źródło zdjęcia: PAP

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

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Tagi:
IMGWburzapogodaPolska
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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