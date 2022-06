Jak bezpiecznie przetrwać burzę w lesie? Leśnicy radzą

czytaj dalej

Alert RCB. W czwartek przed południem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert do mieszkańców dziewięciu województw kraju. Służby ostrzegają przed ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Lokalnie może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy mogą rozpędzać się do 90 kilometrów na godzinę.