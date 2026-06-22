Polska Załamanie pogody w Polsce. W Stalowej Woli zalało ulice, ZUS i hutę. Problemy w Małopolsce Oprac. Anna Bruszewska Oprac. Agnieszka Stradecka Zespół autorek |

Zalania w Stalowej Woli Źródło wideo: Dawid Rudiak, Sieć Obserwatorów Burz Źródło zdj. gł.: Dawid Rudiak, Sieć Obserwatorów Burz

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Strażacy po poniedziałkowych opadach deszczu interweniowali ponad 40 razy. Ich działania dotyczyły przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic, posesji i ulic. Najtrudniejsza sytuacja była m.in. na ul. KEN, Okulickiego oraz na jej skrzyżowaniu z ul. Przemysłową - Tam jest tunel, gdzie był samochód zalany po dach, ale osoba czy osoby jadące nim prawdopodobnie opuściły pojazd, bo gdy nasze zastępy przyjechały na miejsce, to nikogo nie było w środku - poinformował oficer prasowy stalowowolskich strażaków młodszy brygadier Krystian Bąk. Powiedział, że strażacy cały czas pracują. Niektóre ulice są już przejezdne, a na tych, które wymagają więcej czasu, strażacy cały czas pracują i wypompowują wodę. Woda deszczowa wdarła się także do podziemnych pomieszczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Huty Stalowa Wola, gdzie znajdują się serwerownia i pomieszczenia techniczne. - Sytuacja się stabilizuje i wszystko idzie ku dobremu, choć dostajemy jeszcze pojedyncze zgłoszenia, gdzie strażacy są wysyłani do usuwania skutków opadów - dodał.

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Zalania w Stalowej Woli Źródło: Dawid Rudiak, Sieć Obserwatorów Burz

Drzewo spadło na bulwar

W wyniku nawałnicy drzewo, które znajdowało się na krakowskiej ulicy Podgórskiej, złamało się i spadło na mur. Uszkodzony został fragment oddzielający górny i dolny teren bulwaru. Na miejscu trwają działania strażaków.

Drzewo spadło na bulwar w Krakowie Źródło: TVN24

Drzewo spadło na balkon

Na Kontakt24 napisał do nas pan Robert, który poinformował o skutkach dzisiejszej burzy w Krakowie. Przekazał, że drzewo rosnące przed blokiem spadło na jego balkon. Sytuacja miała miejsce na osiedlu Dywizjonu 303.

- Dziś w trakcie burzy w Krakowie wiał tak silny wiatr, że drzewo spadło na mój balkon. Wiatr wyrwał je razem z korzeniami. Miało to miejsce około godziny dwunastej. Niestety na razie nie widać, czy coś zostało uszkodzone. Najprawdopodobniej doniczki. Jednak piętro wyżej, u sąsiada, jest wybite okno. O sprawie została powiadomiona spółdzielnia, która ma podjąć teraz stosowne kroki - relacjonował internauta. - Pamiętam, że kilka lat temu drzewo przewróciło się z drugiej strony bloku. Wtedy uszkodzony został samochód. Na szczęście teraz już nie wieje, burza przeszła. Jedynie czasem słychać, że gdzieś w oddali grzmi - zakończył.

Drzewo przewrócone na balkon, Kraków Drzewo przewrócone na balkon, Kraków Źródło: Kontakt24 / Robert Drzewo przewrócone na balkon, Kraków Źródło: Kontakt24 / Robert Drzewo przewrócone na balkon, Kraków Źródło: Kontakt24 / Robert

Burza w Krakowie Źródło: Kontakt24 / Zbigniew

Skutki burzy w Krakowie Skutki burzy w Krakowie Źródło: Kontakt24 / Zbigniew Skutki burzy w Krakowie Źródło: Kontakt24 / Zbigniew

Wichura złamała drzewo przy ul. Węgierskiej w Krakowie Źródło: Kontakt24 / Polu

Zalane domy w Białym Dunajcu

W wyniku burz, którym towarzyszyły obfite opady deszczu, doszło do podtopień w Białym Dunajcu (woj. małopolskie). Na miejsc był Maciej Stasiński, reporter TVN24.

- Na Zakopiance stworzył się ogromny korek, ponieważ bardzo duża ilość wody naniosła ogromne ilości piasku I kamienie, między innymi właśnie na tę trasę - mówił. - Ta woda zaczęła się wlewać na ulicę Miłośników Podhala, gdzie jesteśmy, i ona była jedną, wielką rzeką. Część domów w tym rejonie zostało kompletnie zalanych - dodał.

Ulice jak rwące potoki w Białym Dunajcu Źródło: Tomasz Polak

Przed burzami ostrzega w poniedziałek IMGW.

- W tej chwili trwają działania polegające na oczyszczaniu ulic, udrażnianiu dróg do posesji, wypompowaniu wody i usuwaniu tego, co woda naniosła z posesji i piwnic - poinformował zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej PSP w Zakopanem brygadier Krzysztof Leja. Dodał, że strażakom udało się już przekierować wodę napływającą ze skarpy na zakopiankę.

Biały Dunajec po ulewach Zalania po ulewie w Białym Dunajcu Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot Zalania po ulewie w Białym Dunajcu Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot Zalania po ulewie w Białym Dunajcu Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot Zalania po ulewie w Białym Dunajcu Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot Zalania po ulewie w Białym Dunajcu Źródło zdjęcia: PAP/Grzegorz Momot