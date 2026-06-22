Polska Nawałnica w Krakowie. "Drzewo spadło na mój balkon" Oprac. Agnieszka Stradecka |

Burza w Krakowie Źródło wideo: Kontakt24 / Zbigniew Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Robert

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Jak podał w poniedziałek rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie kapitan Hubert Ciepły, do godziny 13 strażacy w Małopolsce odnotowali 237 interwencji związanych z burzami i intensywnymi opadami. Najwięcej zgłoszeń, 217, wpłynęło do nich w Krakowie.

- Działania dotyczą głównie wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży oraz usuwania połamanych gałęzi i drzew - przekazał.

Strażak podał, że w niektórych miejscach drzewa uszkodziły zaparkowane pojazdy. Zalane zostały także niektóre torowiska, co spowodowało utrudnienia w ruchu tramwajów. Nikt nie został poszkodowany.

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Drzewo wpadło na balkon

Na Kontakt24 napisał do nas pan Robert, który poinformował o skutkach dzisiejszej burzy w Krakowie. Przekazał, że drzewo rosnące przed blokiem spadło na jego balkon. Sytuacja miała miejsce na osiedlu Dywizjonu 303.

- Dziś w trakcie burzy w Krakowie wiał tak silny wiatr, że drzewo spadło na mój balkon. Wiatr wyrwał je razem z korzeniami. Miało to miejsce około godziny dwunastej. Niestety na razie nie widać, czy coś zostało uszkodzone. Najprawdopodobniej doniczki. Jednak piętro wyżej, u sąsiada, jest wybite okno. O sprawie została powiadomiona spółdzielnia, która ma podjąć teraz stosowne kroki - relacjonował internauta. - Pamiętam, że kilka lat temu drzewo przewróciło się z drugiej strony bloku. Wtedy uszkodzony został samochód. Na szczęście teraz już nie wieje, burza przeszła. Jedynie czasem słychać, że gdzieś w oddali grzmi - zakończył.

Drzewo przewrócone na balkon, Kraków Drzewo przewrócone na balkon, Kraków Źródło: Kontakt24 / Robert Drzewo przewrócone na balkon, Kraków Źródło: Kontakt24 / Robert Drzewo przewrócone na balkon, Kraków Źródło: Kontakt24 / Robert

Burza w Krakowie Źródło: Kontakt24 / Zbigniew

Skutki burzy w Krakowie Skutki burzy w Krakowie Źródło: Kontakt24 / Zbigniew Skutki burzy w Krakowie Źródło: Kontakt24 / Zbigniew

Wichura złamała drzewo przy ul. Węgierskiej w Krakowie Źródło: Kontakt24 / Polu

Przed burzami ostrzega w poniedziałek IMGW.