Polska Braniewo. Wylały zbiorniki retencyjne. Woda zniszczyła skwer i drogę Agnieszka Stradecka |

Prognoza pogody w piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie

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Jak przekazała Komenda Powiatowa PSP w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie), woda wylała się z dwóch zbiorników retencyjnych - jednego na terenie jednostki wojskowej, a drugiego w mieście. Do zdarzenia doszło w następstwie intensywnych opadów deszczu, które w ostatnich dniach nawiedzały region. We wtorek do wezbrania doszło na rzece Lipówce w miejscowości Rogity.

- Woda z miasta i spod miasta spływała do rowów, a rowy odprowadzały ją do zbiorników retencyjnych. Doszło do sytuacji, w której więcej wody do tych zbiorników wpływało, niż z nich wypływało, i doszło do przelania się dwóch zbiorników - podsumował zdarzenie burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki.

Woda spowodowała szkody

Najwięcej szkód odnotowano w otoczeniu zbiornika przy ulicy Długiej. Jak przekazali strażacy, oprócz zabezpieczenia linii brzegowej konieczne było także ustabilizowanie nawierzchni uszkodzonej przez wodę. Uszkodzone zostały gminna droga, chodnik, ścieżka rowerowa oraz niedawno zagospodarowane otoczenie zbiornika. Burmistrz Braniewa powiedział, że prace przy zbiorniku w mieście ukończono zaledwie kilka miesięcy temu, kosztowały pięć milionów złotych.

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- Trudno na razie oszacować nam straty spowodowane przelaniem się wody ze zbiornika. Ulica nadaje się do użytku, chodnik i ścieżka rowerowa są zniszczone. Tak samo zagospodarowanie zbiornika. Aż serce boli, jak się na to patrzy - przyznał Sielicki.

Jak poinformował rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków młodszy brygadier Łukasz Wróblewski, po udrożnieniu przepustów woda zaczęła spływać, a sytuacja się poprawiła. W ocenie strażaków to właśnie zatkane przepusty były przyczyną zdarzenia.