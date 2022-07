Słońce, chmury i świetlisty okrąg. Nad Wielkopolską pojawiło się halo

Halo to niezwykle piękne zjawisko, polegające na załamaniu się promieni słońca na kryształach lodu, zlokalizowanych w wysokich partiach atmosfery. W sobotę można je było zaobserwować w okolicach miejscowości Bralin (województwo wielkopolskie). Zdjęcia dostaliśmy na Kontakt 24.

Halo - czym jest i jak powstaje?

Halo to złudzenie optyczne, które wywoływane jest przez załamanie światła na kryształach lodu i odbicie go wewnątrz kryształków lodu, które znajdują się w cirrostratusach - chmurach pierzastych piętra wysokiego - lub we mgle lodowej, która powstaje w bardzo niskiej temperaturze.