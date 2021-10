Borelioza w Polsce. Od początku roku ponad 10 tysięcy przypadków

Od początku roku do 15 października odnotowano w Polsce 10 558 przypadków boreliozy, choroby przenoszonej przez kleszcze - poinformował Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Do zakażenia boreliozą dochodzi po ukąszeniu przez zarażonego kleszcza.

Objawy boreliozy

Jak chronić się przed kleszczami

Lekarze radzą, aby przed wyjściem do lasu czy parku założyć obcisłe spodnie, zakryte buty, a na głowę kapelusz. Po powrocie do domu dokładnie należy się obejrzeć, sprawdzić każde miejsce na ciele, a szczególnie te, które najbardziej upodobały sobie pasożyty - pod pachami, w zgięciach kolanowych, łokciowych i za uszami.

Jak wyjąć kleszcza

Jeśli dojdzie do wkłucia się kleszcza, należy go jak najszybciej wyjąć z ciała. Nie wolno go smarować tłuszczem, benzyną, wykręcać ani wyciskać. Należy delikatnie chwycić kleszcza pęsetą przy samej skórze i wyciągnąć w górę. Zamiast pęsety można użyć miniaturowych pompek ssących lub plastikowych kleszczołapek, które można kupić w aptece. Po wyjęciu miejsce ukłucia trzeba starannie zdezynfekować. Nie wszystkie kleszcze są nosicielami bakterii boreliozy, jednak podczas ukąszenia mogą przenosić do krwi także inne bakterie i wirusy wywołujące między innymi kleszczowe zapalenie mózgu.