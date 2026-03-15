Jasna kula ognia przecięła niebo nad Mazowszem. Nagranie

Bolid
Jasna kula ognia przecięła niebo nad Mazowszem (14.03.2026)
Źródło: Skytinel
Bolid, czyli bardzo jasny meteor, rozświetlił minionej nocy niebo nad częścią Polski. Zjawisko zostało uchwycone na nagraniu.

Jasna kula ognia pojawiła się w nocy z soboty na niedzielę (14/15.03) na polskim niebie. Był to bolid. Jak poinformowała sieć Skytinel śledząca tego typu zjawiska, rozbłysk był widoczny o godzinie 23.23 nad północno-zachodnią częścią województwa mazowieckiego.

"Wstępne analizy wskazują, że meteoroid wszedł w atmosferę z prędkością 15,3 kilometra na sekundę. Na wysokości około 44 kilometrów skała rozpadła się, po czym widocznych było kilka powoli obtapiających się fragmentów. Ostatecznie bolid zgasł między Płońskiem a Żurominem" - napisała w mediach społecznościowych sieć Skytinel.

Czy kosmiczny okruch spadł na Ziemię?

Przedstawiciele sieci podali, że istnieje bardzo niewielka szansa, że największy odłamek kosmicznej skały dotarł do powierzchni Ziemi.

"Jeśli tak się stało, jego masa wynosi nie więcej niż 20 gramów" - podała sieć. Dodała, że ta skała przybyła do nas z centralnej części pasa planetoid.

Czym jest bolid

Bolid to niezwykle jasny meteor. Zjawisko powstaje poprzez wejście w atmosferę obiektu o wielkości kilku centymetrów i więcej. W tym czasie jego powierzchnia nagrzewa się do kilku tysięcy stopni Celsjusza, co powoduje jego spalanie widoczne w postaci efektownej smugi na niebie.

Jasny obiekt przeciął niebo i uderzył w dom
Jasny obiekt przeciął niebo i uderzył w dom

Świat

Opracowała Anna Bruszewska/dd

Źródło: Skytinel, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Skytinel

KosmosMeteory, meteoryty, meteoroidy
Czytaj także:
Burza piaskowa
Niebo zrobiło się pomarańczowe. "Nasze życie to ciągła męka"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: czeka nas duży zwrot
Prognoza
Burza, piorun, dzień, wyładowanie, lato
Front nad Polską. Mogą pojawić się burze
Prognoza
wiewiorka wiewiorki AdobeStock_610078592
Są agresywniejsze w parkach niż w lasach. Dlaczego?
Ciekawostki
USA
Spadło prawie pół metra śniegu. Megaburza zagraża Amerykanom
Świat
Deszcz, parasole
Opady przewędrują nad krajem. Może nawet zagrzmieć
Prognoza
Pracownicy uciekli z koparki w ostatniej chwili
Masy błota porwały koparkę. Nagranie
Świat
Lekki deszcz, noc
Nocą lokalnie może popadać, w dzień - zagrzmieć
Prognoza
Lis znajduje się pod opieką Bronx Zoo
Lis przepłynął ocean i trafił do zoo w Nowym Jorku
Ciekawostki
Dwie strefy opadów w poniedziałek 16.03 nad Polską wg modelu GFS
Duża zmiana w pogodzie tuż-tuż
Prognoza
Opady śniegu w południowo-wschodniej Belgii
Sypnęło śniegiem. Utrudnienia na ważnej europejskiej trasie
Świat
shutterstock_2708086565_1
Na polskim biegunie zimna pojawiły się bociany. "10 dni wcześniej niż zwykle"
Polska
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Dziesiątki ofiar, trzydniowa żałoba narodowa
Świat
Burza Kona na Hawajach
Burza nawiedziła turystyczny raj
Świat
Zorza polarna, Nakielnica (Łódzkie)
Była widoczna na północy Europy, tej nocy może pojawić się nad Polską
Polska
Skutki powodzi w Balao (Ekwador)
W powodziach zginęło kilkanaście osób. Ogłoszono stan wyjątkowy
Świat
Mimulus cardinalis
Szybka ewolucja uratowała tę roślinę przed suszą
Nauka
Silny wiatr
Porywy nawet do 100 km/h. Tu trzeba uważać
Prognoza
Wiosennie
Mocniej powieje, do 20 stopni na termometrach
Prognoza
Powodzie na Litwie
Zawyły syreny, zalało 20 domów
Świat
Dzik w centrum handlowym
Nietypowy "klient" w centrum handlowym
Świat
Nocne opady deszczu
Tutaj nocą mogą przydać się parasole
Prognoza
Lawa przecięła autostradę na wyspie Reunion
Erupcja na wyspie. Lawa przelała się przez jedną z dróg
Świat
Zerwany dach kościoła
Nawałnica w stolicy. Wiatr łamał drzewa, zerwał dach kościoła
Świat
Ziemia
Zmiany klimatu wydłużają dobę na Ziemi
Nauka
Przebiśniegi, deszcz, wiosna, przedwiośnie
Pogoda na weekend. Zacznie się zmiana aury
Prognoza
W Korei Południowej sypnęło śniegiem
Sypnęło śniegiem w Korei Południowej
Świat
Koszyk wielkanocny
Jaka będzie Wielkanoc? IMGW podał prognozę
Prognoza
Na początku marca do Europy dotarł pył znad Sahary
"Brudny deszcz" padał w Europie. Opisała go NASA
Smog
Upały w południowej Kalifornii
"Dlaczego pocimy się na początku marca?". Zapanowały rekordowe upały
Świat
Zwiń opisWięcej
