Jasna kula ognia przecięła niebo nad Mazowszem. Nagranie

Jasna kula ognia przecięła niebo nad Mazowszem (14.03.2026) Źródło: Skytinel

Jasna kula ognia pojawiła się w nocy z soboty na niedzielę (14/15.03) na polskim niebie. Był to bolid. Jak poinformowała sieć Skytinel śledząca tego typu zjawiska, rozbłysk był widoczny o godzinie 23.23 nad północno-zachodnią częścią województwa mazowieckiego.

"Wstępne analizy wskazują, że meteoroid wszedł w atmosferę z prędkością 15,3 kilometra na sekundę. Na wysokości około 44 kilometrów skała rozpadła się, po czym widocznych było kilka powoli obtapiających się fragmentów. Ostatecznie bolid zgasł między Płońskiem a Żurominem" - napisała w mediach społecznościowych sieć Skytinel.

Czy kosmiczny okruch spadł na Ziemię?

Przedstawiciele sieci podali, że istnieje bardzo niewielka szansa, że największy odłamek kosmicznej skały dotarł do powierzchni Ziemi.

"Jeśli tak się stało, jego masa wynosi nie więcej niż 20 gramów" - podała sieć. Dodała, że ta skała przybyła do nas z centralnej części pasa planetoid.

Czym jest bolid

Bolid to niezwykle jasny meteor. Zjawisko powstaje poprzez wejście w atmosferę obiektu o wielkości kilku centymetrów i więcej. W tym czasie jego powierzchnia nagrzewa się do kilku tysięcy stopni Celsjusza, co powoduje jego spalanie widoczne w postaci efektownej smugi na niebie.

Opracowała Anna Bruszewska/dd