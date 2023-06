Susza zagraża bocianom. "Boją się, że nie wykarmią młodych"

Bociany zaczynają odczuwać skutki panującej w Polsce suszy. Ornitolodzy tłumaczą, że ptaki mają coraz mniej żerowisk, co negatywnie wpływa na możliwość wykarmienia młodych. W niektórych przypadkach może się to skończyć tragicznie dla młodych bocianów.

Deszcz a brak pożywienia

W ocenie przyrodników z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP), susza może mieć negatywny wpływ na żerowiska bocianów. Przykładowo, na Warmii i Mazurach w maju miejscami spadło zaledwie 5-7 litrów wody na metr kwadratowy. Brak opadów wpłynął na zmniejszenie dostępności pożywienia mięczaków, owadów czy drobnych gryzoni Do tego dochodzą zmiany związane z koszeniem łąk - wielu rolników kosi łąki po 15 czerwca, co działa na niekorzyść bocianów, które żerują na nisko skoszonej czy zgryzionej trawie.

Najbardziej cierpią młode

Ornitolog przyznał, że zwykle radził, by takiego ptaka włożyć ponownie do gniazda. Coraz częściej dochodzi jednak do sytuacji, w których pisklęta są wyrzucane ponownie. W wielu wypadkach najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest oddanie małego bociana do ośrodka zajmującego się pomocą dzikim ptakom, gdzie otrzyma niezbędną pomoc.