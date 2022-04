Pierwsze jajo pojawiło się w gnieździe bocianów czarnych. "Wypatrujemy kolejnego"

czytaj dalej

Nikt nie mówi, że zaskakujące jest to, że przejdzie przez Polskę jakaś trąba powietrzna, gwałtowna burza, wichura. Zaskakujące jest to, kiedy to się zadzieje - powiedziała Magda Łucyan, autorka programu "Rozmowy o końcu świata" w TVN24 i TVN24 GO. Nowy odcinek będzie poświęcony gwałtownym zjawiskom pogodowym, które nawiedziły Polskę w lutym.