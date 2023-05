Bocian czarny spacerował w pobliżu stawu. "Cieszę się z takiego spotkania"

Bocian czarny spacerował w pobliżu zbiornika wodnego w miejscowości Owiesno w województwie dolnośląskim. Ptaka sfotografował pan Jacek, a zdjęcia wysłał na Kontakt 24. - Pierwszy raz w życiu go spotkałem, wyciągnąłem szybko telefon, żeby go uwiecznić - powiedział autor fotografii.

Ornitolog: bocian czarny to ptak coraz rzadszy w Polsce

- Wracając wczoraj do domu, natknąłem się na rzadki okaz czarnego bociana. Był w pobliżu zbiornika wodnego, z którego jakiś czas temu spuszczono wodę. Pierwszy raz w życiu go spotkałem, wyciągnąłem zatem szybko telefon, żeby go uwiecznić. Duże zaskoczenie, ale i szczęście. Wydaje mi się, że ma w pobliżu gniazdo. Uwielbiam obserwować różne zwierzęta i ptaki, dlatego cieszę się z takiego spotkania - powiedział Reporter 24, pan Jacek.