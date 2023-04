Bóbr kąpał się w Bałtyku. "W najlepsze zajmował się higieną osobistą"

Bóbr rozpoznany po charakterystycznym ogonie

- Wybraliśmy się na dłuższy spacer wzdłuż morza na Wyspie Sobieszewskiej. Mieszkam częściowo w Gdańsku , częściowo w Warszawie . Bobra nad morzem widziałam pierwszy raz. To dla mnie ewenement. Na początku myślałam, że to pies. Zdziwiło mnie, że nie ma obok niego właścicieli. Gdy podeszłam bliżej, zobaczyłam, że to bóbr. Miał charakterystyczny ogon - mówiła.

Bóbr - miłośnik czystości

- Musiał przebyć około siedmiu kilometrów. Zdziwiło mnie to, pewnie trochę się zagubił. Nie chciałam go spłoszyć, więc obserwowałam go tylko przez kilka minut z bezpiecznej odległości. Siedział sobie trochę skulony, mył się, co chwilę wychodził na brzeg. W najlepsze zajmował się higieną osobistą - dodała.