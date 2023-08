Bóbr mył się jak człowiek. "Nagranie jedno na milion"

Bobra, który kąpał się w rzece, stojąc na dwóch łapach, uchwyciła fotopułapka Reportera 24. Zwierzę wykorzystało przednie łapki do szorowania swojego futerka w sposób podobny do ludzkiej kąpieli. Jak przyznał autor nagrania, uchwycenie takiej sceny to rzadkość.

"Szoruje się jak człowiek"

- To nagranie jedno na milion, niezwykle trudne do zarejestrowania. Przedstawia bobra podczas kąpieli w rzece. Scena jest o tyle wyjątkowa, że stoi on na dwóch łapach i szoruje się jak człowiek. Widzę tutaj mnóstwo podobieństw. Widać, jak woda paruje, bo jest ciepła. Zresztą ten fakt sprawia, że bóbr się uśmiecha i widać to dokładnie - relacjonował Reporter 24 Leśny Kawaler, który w mediach społecznościowych publikuje podobne filmy z życia dzikiej przyrody.