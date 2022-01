Niedźwiadek błąkał się w pobliżu domów w Bieszczadach. "Ma poważną infekcję neurologiczną"

- Stan (niedźwiadka - red.) jest ciężki, ale stabilny. Jest zbyt wcześnie, żeby cokolwiek wyrokować, by móc stawiać jakiekolwiek bardziej szczegółowe rokowania. Na razie leczymy, diagnozujemy i dajemy mu szansę, żeby powoli dochodził do siebie - mówił w rozmowie z TVN24 Kotowicz. Jak dodał, zwierzak "jest bardzo wyniszczony, co sugeruje, że nie był sobie w stanie poradzić z pozyskaniem pokarmu, a te zapasy, które zgromadził przed zimą, nie wystarczały mu na to, żeby spokojnie przezimować w gawrze i hibernować".

"Olbrzymi deficyt masy ciała"

- Jeżeli uda nam się go przywrócić do funkcjonowania w normalnych warunkach, to będziemy zastanawiać się nad przywróceniem go na wolność - dodał lekarz w rozmowie z TVN24. - Pilnujemy się, aby ograniczać ryzyko jakiegokolwiek oswojenia do minimum. Oczywiście do zera nigdy go nie ograniczymy, ale na tyle, żeby ewentualnie była szansa na to, aby nieoswojony mógł zostać przywrócony z powrotem naturze. Czy to się uda, nie wiadomo - wyjaśnił.