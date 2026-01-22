Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nowy przysłowiowy polski biegun zimna? "Mróz nie jest nam straszny"

W ostatnich dniach w Biernatkach było lodowato
Reporter TVN24 Mateusz Grzymkowski z bardzo mroźnych Biernatek
Źródło: TVN24
Czy mamy nowy przysłowiowy polski biegun zimna? Na to wskazywałyby temperatury notowane w ostatnich dniach we wsi Biernatki na Suwalszczyźnie. Nocami było tam iście lodowato.

Kilka ostatnich nocy było bardzo mroźnych w wielu rejonach Polski. Zimno dało się we znaki przede wszystkim mieszkańcom wschodu i północnego wschodu kraju.

Prawie -25 stopni w nocy

W powszechnej świadomości utarło się, że polskim biegunem zimna są Suwałki. W ostatnich dniach jeszcze zimniej było w położonej na Suwalszczyźnie wsi Biernatki koło Augustowa. Na miejscowym posterunku meteorologicznym zaobserwowano w ostatnich dniach jedne z najniższych temperatur w Polsce - w nocy z poniedziałku na wtorek zanotowano tam -24,5 stopnia Celsjusza, a prawie tak samo zimno było w nocy z wtorku na środę. Dlaczego tak się stało?

- Jest to posterunek położony w dolinie rzeki Netty, jest to dosyć nisko położony teren, a chłodne powietrze ma to do siebie, że spływa do takich zagłębień, obniżeń terenu i z tego względu notujemy w nich przeważnie najniższe wartości temperatury - wyjaśnił Mateusz Mieczkowski-Zamajtys, dyżurny synoptyk IMGW.

W ostatnich dniach w Biernatkach było lodowato
W ostatnich dniach w Biernatkach było lodowato
Źródło: TVN24

"Mróz nie jest nam straszny"

Na stacji pomiarowej w Biernatkach był reporter TVN24 Mateusz Grzymkowski. W mrozie i śniegu po kostki rozmawiał z Rafałem Rybickim, sołtysem wsi, który nie miał na sobie czapki i rękawiczek. Dziennikarz zapytał go, jak mieszkańcy radzą sobie z mrozem.

- Bez problemu, jak widać. Przyzwyczajenie, rękawice zakładam tylko do pracy. Drogi mamy przejezdne, bez problemu się wszędzie dostajemy, mróz nie jest nam straszny - powiedział Rybicki.

Sołtys nie był zaskoczony, że Biernatki były w ostatnich dniach najzimniejszym miejscem w Polsce. Dodał, że hartuje się, morsując na sucho, czyli wychodząc na zewnątrz w lekkiej odzieży.

- Robię to od niedawna, ale podoba mi się, tak że to jest coś fajnego, fajne przeżycie, warto spróbować - przyznał.

Lodowaty poranek w większości Polski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Lodowaty poranek w większości Polski

Pogoda
Klatka kluczowa-178148
"Mróz nie jest nam straszny". Mateusz Grzymkowski w rozmowie z wójtem Biernatek Rafałem Rybickim

Autorka/Autor: kp

Źródło: TVN24, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
ZimaMrózPodlaskie
Czytaj także:
Skutki przejścia burzy w Atenach
Potężna burza nawiedziła Grecję. Nie żyją dwie osoby
Świat
Nad Bałtykiem jak na Spitsbergenie
Zatoka Gdańska "jak Spitsbergen". Tak nie było od lat
Polska
Lód, mróz
Tu mróz będzie szczególnie dotkliwy. IMGW ostrzega
Prognoza
Smog
Smog w Polsce. Kolejne regiony objęte alertem RCB
Smog
Zniszczenia spowodowane przez osuwisko w Nowej Zelandii
"Odwróciłam się i zobaczyłam, jak ziemia zsuwa się na jakieś budynki"
Świat
Sycylia po przejściu burzy Harry
Ogromne zniszczenia po burzy. Media informują o miliardowych stratach
Świat
Mróz
Lodowaty poranek w większości Polski
Pogoda
Sypnie śniegiem
Dziś lokalnie może poprószyć
Prognoza
Akcja poszukiwawcza nad masywem Aso w Japonii
Wylecieli na 10-minutową wycieczkę. Śmigłowiec się rozbił
Świat
Czarny łabędź wypatrujący w automacie partnerki
Jeden tęsknie wpatrywał się w automat z napojami, drugi - pływał po jeziorze
Świat
Torosy - Mikoszewo
"Jak mieszkam tu 30 lat, nie pamiętam czegoś takiego"
Polska
Marznące opady i gęste mgły
Nocą mogą rozwinąć się marznące mgły
Prognoza
Karambol w stanie Nowy Jork rozciągał się na 10 kilometrów
Karambol na 10 kilometrów na autostradzie
Świat
Fale zalewają restaurację w Katanii
Morze wdarło się do restauracji. Nagranie
Świat
Śnieg
Śnieżna aura powróci. Tam sypnie najwięcej
Prognoza
pies zima shutterstock_2707683871
Jeśli opiekun zwierzęcia nie wywiązuje się z tego, to łamie prawo
Polska
Powódź w Tunisie w Tunezji
"Deszcz nie przestawał padać całą noc"
Świat
Trudne warunki atmosferyczne w Barcelonie
Fale wysokie na 2,5 metra. Władze zakazują wchodzenia do wody
Świat
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Ewakuują mieszkańców. Woda porwała mężczyznę
Świat
Śnieg w Nowym Jorku. Zdjęcie ilustracyjne
Zimowe załamanie pogody zagraża 150 milionom osób
Świat
krakow smog cnb
Alert RCB. Tu lepiej nie wychodzić z domu
Smog
Smog w Krakowie
Jakość powietrza. Kraków znów w światowej smogowej czołówce
Smog
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim (18.01.2026)
Jedni szczękali zębami, drugich ogrzał między innymi efekt fenowy
Polska
Mróz w Polsce
Zróżnicowana temperatura, lokalnie mocniej powieje. Pogoda na dziś
Prognoza
Ratunek na Etnie. Ratownicy górscy ruszyli na pomoc rodzinie
Akcja ratunkowa na Etnie. Rodzina z dziećmi utknęła
Świat
Zorza polarna
Zorza polarna ponownie rozświetliła niebo nad Polską
Ciekawostki
Mróz w nocy
Miejscami temperatura spadnie do -22 stopni
Prognoza
Powódź w Tunisie w Tunezji
Turystyczny raj pod wodą. Największe opady od ponad 70 lat
Świat
Opady śniegu, wczesna zima
Kolejne dni przyniosą zmianę w pogodzie
Prognoza
Smog dusi między innymi w Krakowie
Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest najgorszej jakości
Smog
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom