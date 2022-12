Odwołane zajęcia w części szkół, poranny paraliż na ulicach. Zmagania Białegostoku z lodem

czytaj dalej

We wtorek rano w części kraju panują trudne warunki na drogach. W województwie opolskim w rejonie gminy Pawłowiczki w nocy kierowcy utknęli w zaspach na drodze krajowej. Przy komendancie straży pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu powołano sztab kryzysowy. To, jak we znaki dała się zimowa pogoda, pokazujecie nam też wysyłając swoje relacje na Kontakt 24. Czekamy na kolejne.