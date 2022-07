Bezpieczeństwo nad wodą. "Nie wchodźmy po alkoholu do wody. Przez to jest najwięcej utonięć"

W sobotę, pierwszy dzień lipcowego weekendu, utonęły dwie osoby. Ratownicy i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apelują, aby nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu i pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach. - Jeżeli jest zakaz skoków z pomostu, respektujmy to - mówił na antenie TVN24 ratownik Michał Adamski.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogodna aura zachęca do spędzania czasu wolnego nad wodą, co może nieść ze sobą ryzyko utonięcia. Jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w sobotę 2 lipca utonęły dwie osoby. RCB apeluje, aby nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu i pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

Utonięcia w czerwcu

Ze statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że w czerwcu życie w wodzie straciło 78 osób. Co zrobić, żeby wypoczynek był bezpieczny?

- Kąpmy się w wyznaczonych strefach, bo tam jest obsługa ratowników. Oni zapewnią nam bezpieczeństwo. Słuchajmy się ich poleceń, tego, co do nas mówią, jak na nas gwiżdżą. Nie wypływajmy poza te strefy - mówił na antenie TVN24 ratownik z Michał Adamski. - Jeżeli jest zakaz skoków z pomostu, respektujmy to, ponieważ nie wiemy, jakie jest dno pod pomostem. Najważniejszą rzeczą jest: nie wchodźmy po alkoholu do wody. Przez to jest najczęściej i najwięcej utonięć w ciągu całego roku - dodał.

Utonięcia w Polsce w czerwcu 2022 roku statystyka.policja.pl

"Kąpmy się tam, gdzie są ratownicy"

Od początku sezonu, czyli 1 kwietnia, utonęły w Polsce 144 osoby. Jak mówił Michał Adamski, kąpanie się w miejscach bez ratownika nie jest zalecane.

- Po to są wyznaczane strefy do kąpieli, aby ta obsługa ratowników i ich zabezpieczenie było zapewnione. Naprawdę nie wiemy, co się dzieje w innych miejscach. Kąpmy się tam, gdzie są ratownicy. To oni zapewnią nam ewentualną pomoc - dodał. - Patrzmy jakie są flagi, co jeżeli flaga jest czerwona, to jest całkowity zakaz kąpieli. Tylko i wyłącznie przy białej fladze można się kąpać - dodał.

Utonięcia w Polsce statystyka.policja.pl/TVN24

Autor:anw/dd

Źródło: TVN24