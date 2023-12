Większe ryzyko lawin na Babiej Górze. Ostrzeżenie dla turystów

Ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR podnieśli do drugiego stopnia zagrożenie lawinowe w rejonie Babiej Góry. W partiach szczytowych leży prawie metr śniegu.

"Wzrost zagrożenia lawinowego ma związek ze zdecydowanie silniejszym niż prognozowano wiatrem. W piątek od godzin porannych transportował on luźny śnieg na stronę zawietrzną, odkładając go i tworząc depozyty na starszej warstwie, z którą są one słabo związane” - poinformowali goprowcy w sobotę. Zdaniem ratowników szczególną uwagę należy zachować pod przełamaniami terenu i w zagłębieniach.