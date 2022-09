Spotkał "palce diabła" w Beskidzie Żywieckim

- Trafiłem na niego w okolicach Rycerki Dolnej, na szlaku na Praszywkę Wielką. Patrząc z daleka, początkowo nie wiedziałem, co to jest, bo wyglądało jak jakaś padlina. Postanowiłem podejść bliżej i wtedy zorientowałem się, że siedzą na nim czarne muchy, ale gdy jeszcze bardziej się zbliżyłem i owady odleciały, zorientowałem się, że to "diabelski palec" - opowiadał. - Nigdy wcześniej nie widziałem tego grzyba na żywo, ale oglądałem zdjęcia w internecie, gdzie przeczytałem, że są bardzo rzadkie. Dlatego też postanowiłem zrobić mu zdjęcie, które do państwa wysłałem - dodał.