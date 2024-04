Będą zmiany w alercie RCB? "Trwają analizy"

Czy będą zmiany w procedurach wysyłania alertu RCB?

- Trwają analizy procedur zarówno u nas, jak i w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dotyczące częstotliwości wysyłania alertów RCB i tak dalej. To wszystko jest jeszcze w toku - powiedział w rozmowie z tvnmeteo.pl Piotr Błaszczyk, rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dodał, że jest to pokłosie tragedii, do jakiej doszło na początku miesiąca na Podhalu. - Do końca miesiąca IMGW ma wykonać analizy i z początkiem przyszłego, wnioski powinny pojawić się w RCB. Na ich podstawie dopiero będą podejmowane decyzje w sprawie jakichkolwiek zmian - tłumaczył.