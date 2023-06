"Basen" pod mostkiem w Radomsku. "Drugi raz w dwa tygodnie. A to dopiero początek sezonu"

Część Radomska w województwie łódzkim znalazła się pod wodą. Wszystko z powodu intensywnych opadów deszczu. Nie jest to pierwsza taka sytuacja w ostatnim czasie - zaledwie dwa tygodnie temu te same ulice miasta także zostały zalane po opadach.

Woda pod "mostkiem"

To już drugi raz w ciągu ostatnich dni, kiedy trasa jest nieprzejezdna z powodu wody. Przechodnie także mają problem, by bezpiecznie poruszać się po okolicy. Dokładnie dwa tygodnie temu - 9 czerwca - po przejściu nawałnicy z wyładowaniami droga wyglądała identycznie. Zalane były także ulice Krasickiego i Żeromskiego, a także rondo przy Miejskim Domu Kultury.

"Kiedy opady ustają, woda zaraz odpływa"

- To się niestety zdarza po ulewach. Po opadach są pewne miejsca, gdzie mamy do czynienia z wezbraniem wody, szczególnie przy obniżeniach terenu pod wiaduktami - powiedział rzecznik straży pożarnej w Radomsku młodszy kapitan Marek Jeziorski. - My tam w ogóle nie interweniujemy, bo kiedy opady ustają, woda zaraz odpływa. Tak jest i teraz. Po jakimś czasie, po udrożnieniu przez pracowników wodociągów, woda w tych miejscach na bieżąco jest odprowadzana. Najczęściej po godzinie woda opada. Nie ma w tej chwili kłopotów z przejazdem przez Radomsko z powodu zalewania dróg - mówił przed południem. Dodał, że w okolicach Radomska po porannej ulewie strażacy byli wzywani do interwencji przy podtopieniach. - Woda wdarła się w kilku przypadkach do piwnic i jednej kotłowni. Natomiast w gminie Kodrąb podczas ulewy przy przebudowie parkingu woda zalała posesję - przekazał.