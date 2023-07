"Trująca roślina kwitnie w lipcu". Już samo przebywanie obok jest niebezpieczne

Barszcz Sosnowskiego to inwazyjna roślina, którą możemy spotkać na terenie całej Polski. Wydziela soki i olejki eteryczne, mogące powodować oparzenia nawet trzeciego stopnia oraz silne reakcje alergiczne. Jak ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny, do kontaktu z nimi nie dochodzi jedynie przez dotykanie rośliny - wystarczy znaleźć się w jej pobliżu.

Barszcz Sosnowskiego - gdzie występuje, jak wygląda?

Barszcz Sosnowskiego ( Heracleum sosnowskyi ) to roślina inwazyjna, która do Polski trafiła pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku z terenów Kaukazu jako roślina pastewna. Bydło niechętnie spożywało jednak kiszonkę z barszczu, a podczas przygotowywania paszy roślina parzyła zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Na dodatek bardzo szybko rozprzestrzeniła się ona poza tereny upraw, obejmując swoim zasięgiem całą Polskę.

Jest to jedna z największych roślin zielnych na świecie, osiągająca nawet do 3-5 metrów wysokości - dla porównania, występujący naturalnie w Polsce, niegroźny barszcz zwyczajny (Heracleum sphondylium) osiąga co najwyżej 1,5 m. Otaczająca łodygę rozeta liściowa może mieć średnicę do 2 m, a grubość samej łodygi - do 12 centymetrów. Barszcz Sosnowskiego posiada charakterystyczne białe kwiaty zebrane w duży baldach, a na łodydze pojawiają się purpurowe plamy.