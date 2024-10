Bardzo silna burza geomagnetyczna, możliwe zorze polarne. "Będzie co oglądać"

W czwartek w nocy indeks Kp ma wynieść 8+ w skali od 0 do 9. Jest on miarą zaburzenia pola magnetycznego Ziemi i wzrasta wraz z pojawieniem się wiatru słonecznego i materii wyrzucanej z powierzchni Słońca w stronę naszej planety. NOAA (Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna - National Oceanic and Atmospheric Administration) przewiduje, że ma wystąpić burza magnetyczna o sile G4, czyli bardzo silna (w skali pięciostopniowej).