Polska Jedni w płaszczach, inni w kąpielówkach. "Tym rządzi się początek jesieni" Krzysztof Posytek |

Jesienny weekend nad morzem. Relacja Anny Marii Kowalewskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do Polski dotarła prawdziwa jesień. Wyjątkiem nie jest wybrzeże, gdzie była reporterka TVN24 Anna Maria Kowalewska. Stojąc nad Bałtykiem w Gdańsku, była ubrana w płaszcz, ale za nią można było zobaczyć ludzi kąpiących się w morzu.

- Tym rządzi się początek jesieni - zaczęła swoją relację Kowalewska. Powiedziała, że temperatura w Gdańsku wynosi 10 stopni, ale odczuwalna - tylko sześć.

Chłodne kąpiele w Bałtyku

Niektórym niższe wartości na termometrach zdawały się nie przeszkadzać. Oprócz pary siedzącej w wodzie Kowalewska pokazała grupę osób wchodzących do Bałtyku po rozgrzewce.

- Właśnie takich aktywności nad morzem jesienią nie brakuje, stąd też czasami możemy mieć takie poczucie jak ja dziś, że może za ciepło się ubrałam - przyznała reporterka.

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Mimo jesieni niektórzy nadal kąpią się w Bałtyku Źródło zdjęcia: TVN24

Pogoda może być zdradliwa

Kowalewska powiedziała, że jeśli tylko spacerujemy, to pogoda potrafi być zdradliwa. Choć w ciągu dnia w Gdańsku ma być do 13 stopni, to we znaki dają się silniejsze porywy wiatru, więc jeśli ubierzemy się za lekko, to nietrudno o przeziębienie.

- Lepiej mieć ze sobą cieplejszy płaszcz, cieplejszą kurtkę, szalik czy czapkę, niż nie mieć, a później żałować - mówiła.

Reporterka dodała, że woda nie jest jeszcze tak zimna, bo wciąż ma 15 stopni, więc na razie w Bałtyku można raczej zażyć chłodniejszej kąpieli niż morsować. - Każdy korzysta z uroków jesieni na swój własny sposób - podsumowała.

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