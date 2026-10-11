Jedni w płaszczach, inni w kąpielówkach. "Tym rządzi się początek jesieni"
Do Polski dotarła prawdziwa jesień. Wyjątkiem nie jest wybrzeże, gdzie była reporterka TVN24 Anna Maria Kowalewska. Stojąc nad Bałtykiem w Gdańsku, była ubrana w płaszcz, ale za nią można było zobaczyć ludzi kąpiących się w morzu.
- Tym rządzi się początek jesieni - zaczęła swoją relację Kowalewska. Powiedziała, że temperatura w Gdańsku wynosi 10 stopni, ale odczuwalna - tylko sześć.
Chłodne kąpiele w Bałtyku
Niektórym niższe wartości na termometrach zdawały się nie przeszkadzać. Oprócz pary siedzącej w wodzie Kowalewska pokazała grupę osób wchodzących do Bałtyku po rozgrzewce.
- Właśnie takich aktywności nad morzem jesienią nie brakuje, stąd też czasami możemy mieć takie poczucie jak ja dziś, że może za ciepło się ubrałam - przyznała reporterka.
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Pogoda może być zdradliwa
Kowalewska powiedziała, że jeśli tylko spacerujemy, to pogoda potrafi być zdradliwa. Choć w ciągu dnia w Gdańsku ma być do 13 stopni, to we znaki dają się silniejsze porywy wiatru, więc jeśli ubierzemy się za lekko, to nietrudno o przeziębienie.
- Lepiej mieć ze sobą cieplejszy płaszcz, cieplejszą kurtkę, szalik czy czapkę, niż nie mieć, a później żałować - mówiła.
Reporterka dodała, że woda nie jest jeszcze tak zimna, bo wciąż ma 15 stopni, więc na razie w Bałtyku można raczej zażyć chłodniejszej kąpieli niż morsować. - Każdy korzysta z uroków jesieni na swój własny sposób - podsumowała.