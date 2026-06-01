Sprzątają po trąbie powietrznej, a "pogoda zapowiada się dynamicznie"

Trwa usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej nad Opolszczyzną. W sobotę wieczorem silny wiatr spowodował duże zniszczenia w miejscowości Balcarzowice - uszkodzeniu uległo 18 budynków, w tym 11 domów. W poniedziałek służby wyjaśniły mieszkańcom, w jaki sposób mogą ubiegać się o pomoc finansową.

W sobotę nad Polską przeszły intensywne burze. Najpoważniejsze skutki odczuli mieszkańcy miejscowości Balcarzowice na Opolszczyźnie - wieczorem przez wieś przeszła trąba powietrzna. Wirująca kolumna wiatru spowodowała poważne zniszczenia - niektóre domy straciły dachy, a w części doszło do uszkodzenia ścian. Decyzją służb nadzoru budowlanego dwa domy mieszkalne, ze względu na uszkodzenia, zostały wyłączone z użytku. Ich mieszkańcy przeprowadzili się do swoich rodzin.

W poniedziałek w Balcarzowicach trwało usuwanie skutków trąby powietrznej. Jak podał podczas konferencji prasowej st. bryg. Piotr Zdziechowski z Komendy Powiatowej PSP w Strzelcach Opolskich, wczesnym popołudniem strażacy prowadzili tam jedną interwencję - zabezpieczali uszkodzony dach, z którego silny wiatr zerwał plandekę zabezpieczającą w nocy z niedzieli na poniedziałek. W poniedziałek nad Opolszczyzną mogą bowiem przechodzić dalsze opady.

- Od soboty po południu zarejestrowaliśmy 35 zdarzeń, z czego większość dotyczyła miejscowości Balcarzowice - przekazał. - Na chwilę obecną mamy 18 budynków, które zostały uszkodzone, z czego 11 to budynki mieszkalne, które zabezpieczyliśmy plandekami - dodał.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Opolu Wojciech Grzybowski zaapelował do mieszkańców o instalowanie na telefonach aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). Stanowi ona bazę informacji o tym, jakie zagrożenia mogą przynieść kolejne godziny w danym regionie.

- Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się bardzo dynamicznie. Każdy obywatel natychmiastowo będzie otrzymywał w tej aplikacji jakiekolwiek ostrzeżenia wynikające z zagrożeń, pogodowych lub innych - wyjaśnił.

Podczas konferencji prasowej Marek Świetlik, dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Opolu przedstawił procedurę przydzielania pomocy poszkodowanym przez żywioł. Jak tłumaczył, poszkodowani otrzymują wsparcie dwojakiego rodzaju. Jedno to tak zwana pomoc doraźna w wysokości 8 tysięcy złotych, udzielana na podstawie wywiadu społecznego.

- Ta druga pomoc, związana z uszkodzeniem budynków, mieszkalnych i gospodarczych, realizowana jest również w oparciu o oszacowania komisji, którą dzisiaj pan burmistrz powołuje. Ona oszacuje zakres strat. (...) zgodnie z przepisami, w zależności od tego zakresu, wyrażonego w formie procentowej, udzielana jest ta pomoc, maksymalnej wysokości, do 200 tysięcy złotych na budynek mieszkalny - powiedział Świetlik.

Urzędnik podkreślił, że na pomoc mogą liczyć także właściciele uszkodzonych budynków gospodarczych, jednak tylko, jeśli były wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne. Na pomoc w uzyskaniu wsparcia przy odbudowie może liczyć także sama gmina, jeśli doszło do uszkodzenia obiektów komunalnych.

Świetlik przypomniał, że zbliża się długi weekend, jednak jeżeli urząd otrzyma wymagane dokumenty, poszkodowani mogą otrzymać pomoc jeszcze przed czwartkiem. Urzędnik zapewnił, że wojewoda ma odpowiednie środki na wypłatę wsparcia dla poszkodowanych.

Źródło: PAP, TVN24
