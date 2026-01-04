Logo TVN24
Tak wygląda zamieć niska. Nagranie

IMG_0960-0001
Tak wygląda zamieć niska. Nagranie
Źródło: Damian Dziugieł/tvnmeteo.pl
Atak zimy w Polsce to nie tylko trudne warunki pogodowe i zasypane śniegiem drogi, ale też malownicze widoki. Takie można było podziwiać w niedzielę w Hucie Kuflewskiej na Mazowszu.

Zimowa aura nastała w wielu regionach Polski. Najwięcej śniegu leży w Mławie (woj. mazowieckie) - 43 centymetry. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz mrozem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców kilkunastu powiatów SMS-owy alert.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowe zimowe zagrożenie. Przybyło alarmów IMGW

Nowe zimowe zagrożenie. Przybyło alarmów IMGW

Prognoza
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"

Atak zimy w Polsce. Na Mazowszu pojawiła się zamieć niska

Atak zimy w Polsce to nie tylko trudne warunki pogodowe, utrudnienia w postaci zasypanych śniegiem dróg, chodników, samochodów, ale też i malownicze widoki. Takie można było podziwiać w niedzielę w Hucie Kuflewskiej. W tej mazowieckiej wsi pojawiła się zamieć niska.

Zamieć niska to zjawisko, podczas którego wieje na tyle silny wiatr, że podnosi z ziemi cząsteczki śniegu. Opad przesłania lub przykrywa niskie przeszkody. Wyróżnia się też zamieć śnieżną wysoką. To drugie zjawisko może niekiedy nawet przesłonić Słońce czy niebo.

W Hucie Kuflewskiej, położonej w powiecie mińskim (woj. mazowieckie), obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zamieciami i zawiejami śnieżnymi.

Klatka kluczowa-138092
Tak wygląda zamieć niska. Nagranie
Źródło: Damian Dziugieł/tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: anw

Źródło: tvnmeteo.pl

