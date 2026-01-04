Logo TVN24
Ostatni raz tyle śniegu w stolicy było ponad 10 lat temu

Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Znów może spaść kilkadziesiąt centymetrów śniegu
Źródło: TVN24
Atak zimy w Polsce. Mocno sypnęło śniegiem w stolicy. Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, takich opadów w Warszawie nie było od lat.

Ostatnie dni przyniosły sporej części kraju obfite opady śniegu, pojawiły się też śnieżyce. Ze skutkami ataku zimy zmagali się najbardziej mieszkańcy północnej i północno-wschodniej Polski. Biało zrobiło się też w Warszawie. Jak podał w niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, aktualna pokrywa śnieżna w stolicy wynosi 23 centymetry, a zawartość wody w śniegu to 26 litrów wody na każdy 1 metr kwadratowy powierzchni.

"Ostatni raz tak wysoka pokrywa śnieżna w Warszawie była notowana w styczniu 2013 roku, czyli 13 lat temu" - napisali w poście synoptycy IMGW.

Pokrywa śnieżna w Polsce w niedzielę 4.01
Pokrywa śnieżna w Polsce w niedzielę 4.01
Źródło: IMGW
Zima nie daje za wygraną. Czeka nas nowa dostawa śniegu

Zima nie daje za wygraną. Czeka nas nowa dostawa śniegu

Prognoza
"Utknęliśmy w śniegu". Mieszkańcy i sołtys pomogli ekipie TVN24

"Utknęliśmy w śniegu". Mieszkańcy i sołtys pomogli ekipie TVN24

Na ulice wyjechały posypywarki

W niedzielę przed godziną 21 na warszawie ulice, którymi kursują autobusy miejskie, wyjechało 170 posypywarek. Akcja ma objąć 1500 kilometrów dróg. Pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zarząd Oczyszczania Miasta przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni ulic i chodników. Monitoruje dane meteorologiczne i prognozy pogody. Jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejne akcje.

Autorka/Autor: anw

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Szymon Pulcyn

Śnieg Zima pogoda prognoza
