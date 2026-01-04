Logo TVN24

Polska

Sypie tak, że świata nie widać. Kolejny dzień ataku zimy

Pogoda w Słupsku
Wyładowania atmosferyczne i opady śniegu, okolice Dąbek (Zachodniopomorskie)
Źródło: Edith/ Kontakt24
Zima nie odpuszcza. W niedzielę śnieżyce, zamiecie i silny wiatr ponownie nawiedziły część kraju. Są miejsca, gdzie śnieg pada bardzo intensywnie, znacznie ograniczając widzialność. Na Kontakt24 dostajemy relacje internautów.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Niedziela to kolejny dzień ataku zimy. W części kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, wysłano też SMS-owy alert RCB. W wielu regionach prognozowane są też zamiecie i zawieje śnieżne.

Na Kontakt24 dostajemy materiały od naszych czytelników, które ukazują, jak mocno pada śnieg, między innymi na Pomorzu Zachodnim - ze Słupska i Sławna.

Słupsk
Słupsk
Źródło: Beata/Kontakt24

Sławno (Zachodniopomorskie) - śnieg

Sławno (Zachodniopomorskie) - śnieg
Sławno (Zachodniopomorskie) - śnieg
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Sławno (Zachodniopomorskie) - śnieg
Sławno (Zachodniopomorskie) - śnieg
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Pogoda w Słupsku

Pogoda w Słupsku
Pogoda w Słupsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Pogoda w Słupsku
Pogoda w Słupsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Śnieg w Słupsku

Śnieg w Słupsku
Śnieg w Słupsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Śnieg w Słupsku
Śnieg w Słupsku
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Sławno (Zachodniopomorskie)

Sławno (Zachodniopomorskie)
Sławno (Zachodniopomorskie)
Źródło: Agaz/Kontakt24
Sławno (Zachodniopomorskie)
Sławno (Zachodniopomorskie)
Źródło: Agaz/Kontakt24
Sławno (Zachodniopomorskie)
Sławno (Zachodniopomorskie)
Źródło: Agaz/Kontakt24
Sławno
Źródło: Patryk Chamerski Łowca Burz z Pomorza Zachodniego/Kontakt24

W okolicach wsi Dąbki, podczas burzy śnieżnej w nocy, widoczne były wyładowania atmosferyczne.

Wyładowania atmosferyczne i opady śniegu, okolice Dąbek (Zachodniopomorskie)
Źródło: Edith/ Kontakt24
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Grzmiało i sypało, burze mogą wrócić

Grzmiało i sypało, burze mogą wrócić

Ostrzeżenia nawet trzeciego stopnia. Uwaga na śnieżyce

Ostrzeżenia nawet trzeciego stopnia. Uwaga na śnieżyce

Prognoza

Śnieg pada też w innych częściach Pomorza Zachodniego.

Barzowice, k. Darłowa (Zachodniopomorskie)

Barzowice, k. Darłowa (Zachodniopomorskie)
Barzowice, k. Darłowa (Zachodniopomorskie)
Źródło: Mariusz/ Kontakt24
Barzowice, k. Darłowa (Zachodniopomorskie)
Barzowice, k. Darłowa (Zachodniopomorskie)
Źródło: Mariusz/ Kontakt24
Barzowice, k. Darłowa (Zachodniopomorskie)
Barzowice, k. Darłowa (Zachodniopomorskie)
Źródło: Mariusz/ Kontakt24
Barzowice, k. Darłowa (Zachodniopomorskie)
Barzowice, k. Darłowa (Zachodniopomorskie)
Źródło: Mariusz/ Kontakt24
Barzowice, k. Darłowa (Zachodniopomorskie)
Barzowice, k. Darłowa (Zachodniopomorskie)
Źródło: Mariusz/ Kontakt24
Siemianice, k. Słupska
Siemianice, k. Słupska
Źródło: Maciej/ Kontakt24

Utrudnienia w ruchu pociągów, brak prądu

Jak podają Polskie Koleje Państwowe, w związku z wydanymi przez IMGW ostrzeżeniami pogodowymi przed intensywnymi opadami śniegu, oblodzeniem oraz silnym wiatrem w województwie zachodniopomorskim mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia pociągów. Na kilku trasach występują opóźnienia rzędu kilkudziesięciu minut.

Z kolei na Dolnym Śląsku - gdzie także obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu - bez prądu pozostaje 605 odbiorców. W ciągu ostatnich godzin odnotowano tam 28 interwencji związanych m.in. z powalonymi konarami. Do wieczora obowiązują w rejonie ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu i zamiecią. Władze apelują, by uważać na drogach. 

Kolejny efekt jeziora w Polsce. Może spaść nawet pół metra śniegu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejny efekt jeziora w Polsce. Może spaść nawet pół metra śniegu

Prognoza

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: tvnmeteo.pl, TVN24, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr/Kontakt24

TAGI:
pogodaZimaŚnieg
