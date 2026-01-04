Sypie tak, że świata nie widać. Kolejny dzień ataku zimy

Niedziela to kolejny dzień ataku zimy. W części kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, wysłano też SMS-owy alert RCB. W wielu regionach prognozowane są też zamiecie i zawieje śnieżne.
Na Kontakt24 dostajemy materiały od naszych czytelników, które ukazują, jak mocno pada śnieg, między innymi na Pomorzu Zachodnim - ze Słupska i Sławna.
Sławno (Zachodniopomorskie) - śnieg
Pogoda w Słupsku
Śnieg w Słupsku
Sławno (Zachodniopomorskie)
W okolicach wsi Dąbki, podczas burzy śnieżnej w nocy, widoczne były wyładowania atmosferyczne.
Śnieg pada też w innych częściach Pomorza Zachodniego.
Barzowice, k. Darłowa (Zachodniopomorskie)
Utrudnienia w ruchu pociągów, brak prądu
Jak podają Polskie Koleje Państwowe, w związku z wydanymi przez IMGW ostrzeżeniami pogodowymi przed intensywnymi opadami śniegu, oblodzeniem oraz silnym wiatrem w województwie zachodniopomorskim mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia pociągów. Na kilku trasach występują opóźnienia rzędu kilkudziesięciu minut.
Z kolei na Dolnym Śląsku - gdzie także obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu - bez prądu pozostaje 605 odbiorców. W ciągu ostatnich godzin odnotowano tam 28 interwencji związanych m.in. z powalonymi konarami. Do wieczora obowiązują w rejonie ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu i zamiecią. Władze apelują, by uważać na drogach.
Autorka/Autor: jzb/dd
Źródło: tvnmeteo.pl, TVN24, Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: Piotr/Kontakt24