Sypie tak, że świata nie widać. Kolejny dzień ataku zimy

Wyładowania atmosferyczne i opady śniegu, okolice Dąbek (Zachodniopomorskie) Źródło: Edith/ Kontakt24

Niedziela to kolejny dzień ataku zimy. W części kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, wysłano też SMS-owy alert RCB. W wielu regionach prognozowane są też zamiecie i zawieje śnieżne.

Na Kontakt24 dostajemy materiały od naszych czytelników, które ukazują, jak mocno pada śnieg, między innymi na Pomorzu Zachodnim - ze Słupska i Sławna.

W okolicach wsi Dąbki, podczas burzy śnieżnej w nocy, widoczne były wyładowania atmosferyczne.

Śnieg pada też w innych częściach Pomorza Zachodniego.

Utrudnienia w ruchu pociągów, brak prądu

Jak podają Polskie Koleje Państwowe, w związku z wydanymi przez IMGW ostrzeżeniami pogodowymi przed intensywnymi opadami śniegu, oblodzeniem oraz silnym wiatrem w województwie zachodniopomorskim mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia pociągów. Na kilku trasach występują opóźnienia rzędu kilkudziesięciu minut.

Z kolei na Dolnym Śląsku - gdzie także obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu - bez prądu pozostaje 605 odbiorców. W ciągu ostatnich godzin odnotowano tam 28 interwencji związanych m.in. z powalonymi konarami. Do wieczora obowiązują w rejonie ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu i zamiecią. Władze apelują, by uważać na drogach.

