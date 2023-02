Śnieżyce nad Polską. Osoba poszkodowana, utrudnienia na kolei, paraliż na drogach

Zachodniopomorskie. Jedna osoba poszkodowana

Intensywne opady śniegu oraz wiatr sparaliżowały w piątek gdańskie lotnisko. Sześć samolotów zostało przekierowanych do innych miast. Samolot z Warszawy wrócił do stolicy. Z Gdańska odwołano trzy loty. Z informacji pozyskanych przez gdański port wynika, że nie wylądował samolot z Cork, który planowo miał wylądować w Gdańsku o 12.20. Został on przekierowany do warszawskiego Lotniska Chopina. Do Warszawy zostały również skierowane samolot lecący z Monachium (planowo w Gdańsku miał wylądować o 12.34) oraz samolot z Frankfurtu (planowo w Gdańsku o 13.30). Na wrocławskie lotnisko zostały przekierowane samolot lecący z duńskiego Billund (w Gdańsku miał wylądować o 12.34) oraz samolot lecący z Oslo Torp (planowany w Gdańsku o 13.05). Natomiast na lotnisko w Poznaniu został przekierowany samolot lecący do Gdańska z Oslo Torp (w Gdańsku planowo o 14.40). Ponadto samolot, który wyleciał z warszawskiego Lotniska Chopina do Gdańska został cofnięty do stolicy (na gdańskim lotnisku miał wylądować o 14.10). Z gdańskiego portu lotniczego, przez intensywne opady śniegu i silny wiatr, nie wystartowały trzy samoloty. Odwołano loty do Monachium (planowo samolot miał wystartować o 13.10), Frankfurtu (start był planowany o 14.20) oraz do Warszawy (samolot miał wylecieć o 14.50). Pogoda nad gdańskim lotniskiem późnym popołudniem poprawia się. Sytuacja wróciła już do normy.