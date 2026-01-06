Kilkunastostopniowy mróz nad ranem. Tu było najzimniej

Pogoda na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Noc z poniedziałku na wtorek przyniosła silny mróz w większości kraju. W kilku województwach obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW. We wtorek rano najzimniej było na Dolnym Śląsku.

Kilkunastostopniowy mróz

Jak wynika z danych IMGW, w Jakuszycach (najwyżej położona dzielnica Szklarskiej Poręby) termometry pokazały -19 stopni Celsjusza. Kilkunastostopniowy mróz odnotowano także w Łodzi (-14,1 st.), na Śnieżce (-14 st.) oraz na stacjach synoptycznych Modlin (-13 st.), Zielona Góra-Babimost (-12 st.), Bydgoszcz-Szwederowo (-12 st. C), Katowice-Pyrzowice (-11 st. C), Szymany (-11 st.).

We wtorek w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii, przez -5/-3 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Ziemi Lubuskiej i samym Wybrzeżu. Słabe opady śniegu mogą wystąpić na miejscami Pomorzu. Z kolei na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Podlasiu może spaść od 1 do 3 centymetrów białego puchu.

Temperatura powietrza w Polsce we wtorek 6 stycznia (godz. 5.00) Źródło: IMGW

Autorka/Autor: fw Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock