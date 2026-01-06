Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kilkunastostopniowy mróz nad ranem. Tu było najzimniej

Mróz
Pogoda na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Nawet -19 stopni Celsjusza pokazały we wtorek rano termometry na Dolnym Śląsku. Kilkunastostopniowy mróz odnotowano także w centralnej i zachodniej części Polski.

Noc z poniedziałku na wtorek przyniosła silny mróz w większości kraju. W kilku województwach obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW. We wtorek rano najzimniej było na Dolnym Śląsku.

Kilkunastostopniowy mróz

Jak wynika z danych IMGW, w Jakuszycach (najwyżej położona dzielnica Szklarskiej Poręby) termometry pokazały -19 stopni Celsjusza. Kilkunastostopniowy mróz odnotowano także w Łodzi (-14,1 st.), na Śnieżce (-14 st.) oraz na stacjach synoptycznych Modlin (-13 st.), Zielona Góra-Babimost (-12 st.), Bydgoszcz-Szwederowo (-12 st. C), Katowice-Pyrzowice (-11 st. C), Szymany (-11 st.).

We wtorek w ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii, przez -5/-3 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Ziemi Lubuskiej i samym Wybrzeżu. Słabe opady śniegu mogą wystąpić na miejscami Pomorzu. Z kolei na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Podlasiu może spaść od 1 do 3 centymetrów białego puchu.

Temperatura powietrza w Polsce we wtorek 6 stycznia (godz. 5.00)
Temperatura powietrza w Polsce we wtorek 6 stycznia (godz. 5.00)
Źródło: IMGW

Autorka/Autor: fw

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Zima
Czytaj także:
Kolejka karetek, SOR w Legnicy
Karetki czekają przed SOR-em po kilka godzin
TVN24
zima snieg mroz shutterstock_2178912701
Ziąb w całym kraju, będzie też prószył śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Straż pożarna w rejonie Fabriano
Pod naporem śniegu łamały się gałęzie. Dziesiątki interwencji strażaków
Świat
AdobeStock_128030804
Tu będzie lodowato. IMGW ostrzega przed dwucyfrowym mrozem
Prognoza
Noc śnieg
Noc upłynie pod znakiem siarczystego mrozu
Prognoza
Francja
Atak zimy. Przez obfite opady odwołano część lotów
Świat
2025 był najbardziej słonecznym rokiem w historii Wielkiej Brytanii
Tak dużo słońca nie było tu nigdy wcześniej
Świat
Pokrywa śnieżna nad Europą w poniedziałek 05.01
Cała Polska biała i jedna zielona plama. Skąd się wzięła?
Śnieg, zima
Idzie mróz, może mocno sypnąć. Pogoda może powodować straty i zagrażać życiu
Prognoza
Malaga
Alert w Hiszpanii. "Zbiorniki są coraz bardziej zapełnione"
Świat
Zima w Darłówku
Biało od Bałtyku po Sudety. Zima na waszych zdjęciach
Redzikowo
"Była tutaj jedna wielka zaspa". Próbują się odkopać spod śniegu
Mróz. Prognozowana temperatura maksymalna w sobotę 10 stycznia około godziny 12
Idą tęgie mrozy
Prognoza
Mróz, lód, szron, zimno, zima
Silny mróz w części kraju. IMGW ostrzega
Prognoza
Śnieg, zima
Miejscami poprószy śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Ostatni raz tyle śniegu w stolicy było ponad 10 lat temu
Mroźna noc
Noc z trzaskającym mrozem i zawiejami śnieżnymi
Prognoza
IMG_0960-0001
Tak wygląda zamieć niska. Nagranie
Śnieg
Zima nie daje za wygraną. Czeka nas nowa dostawa śniegu
Prognoza
tvn zima
"Utknęliśmy w śniegu". Mieszkańcy i sołtys pomogli ekipie TVN24
Pogoda 16 dni
Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz
Prognoza
Opady śniegu, wczesna zima
Grzmiało i sypało, burze mogą wrócić
Meteo
Kolejny efekt jeziora w Polsce. Może spaść nawet pół metra śniegu
Prognoza
Śnieg, intensywne opady śniegu, odśnieżanie
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
Zima, śnieg
W niedzielę będzie sypał śnieg, powieje też silny wiatr
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Meksyku
Wstrząsy odczuwalne w stolicy, są ofiary śmiertelne
Świat
Karkonosze, śnieg
Lawinowa "dwójka" w Karkonoszach
Wilczy Księżyc
Wilczy Księżyc rozświetlił niebo. Za nami pierwsza pełnia
Ciekawostki
Mróz, noc, sople lodu
Temperatura w nocy wszędzie spadnie poniżej zera
Prognoza
Zima, śnieg
Śnieżne fronty przetoczą się przez Polskę. Ile śniegu dosypie
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom