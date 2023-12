W Małopolsce pod naporem śniegu zawalił się dach hali, tysiące odbiorców na Podkarpaciu wciąż bez prądu

czytaj dalej

W najbliższych dniach do Polski napływać będzie zimne powietrze z północy. Sprawi, że w poniedziałek rano temperatura na południu kraju spadnie do -13, a w górach do -15 stopni. - W tym pasie od Dolnego Śląska aż po Podkarpacie będzie mroźnie - mówił Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.