Polska

Wciąż nie mają prądu. "Komórki nie działały, trzeba siedzieć w domu"

prad
Sytuacja w Gietrzwałdzie po ostatnich śnieżycach
Źródło: TVN24
Mocno sypnęło śniegiem w ostatnich dniach na Warmii i Mazurach. Ze skutkami ataku zimy zmagają się między innymi mieszkańcy gminy Gietrzwałd, w której część domów wciąż nie ma prądu.

Zima mocno daje się we znaki na Warmii i Mazurach. W regionie tym leży średnio od 10 do prawie 40 centymetrów śniegu. Trudne warunki pogodowe spowodowały, że w całym województwie w sobotę około 400 gospodarstw domowych nie ma prądu, najwięcej w gminie Gietrzwałd. Gmina ta znajduje się między Ostródą a Olsztynem. Dostawca prądu Energa zapewnia, że do końca dnia się uporają się z usterkami.

Kilkaset gospodarstw domowych bez prądu

W piątek dojazd do niektórych miejscowości położonych na Warmii i Mazurach był bardzo ciężki, praktycznie niemożliwy. Radosław Król, wojewoda województwa warmińsko-mazurskiego zapewnił w sobotę, że sytuacja uległa poprawie - jest już dojazd do każdej miejscowości i wsi.

- To, że drogi są przejezdne to nie oznacza, że są w idealnym stanie, bo trzeba jechać po nich bardzo powoli. Cały czas leży błoto pośniegowe, jest po prostu ślisko - mówił w sobotę Piotr Borowski, reporter TVN24. - To, co jest największym problemem w tej chwili tutaj, w tym regionie, to brak prądu. Około 400 gospodarstw domowych w dalszym ciągu nie ma energii - dodał. Reporter przekazał, że w szczytowym momencie, czyli po ataku zimy na początku roku, prądu nie miało pięć tysięcy gospodarstw domowych.

Czerwone ostrzeżenia IMGW. Tam pogoda będzie szczególnie niebezpieczna

Prognoza
Pół metra śniegu, arktyczny mróz. Najnowsze wyliczenia modeli

Prognoza

"W takiej sytuacji trzeba siedzieć w domu"

Jednym ze skutków ataku zimy jest brak prądu.

- Jakoś dajemy sobie radę. Jak to wieczorem wypadnie, używamy latarek, świeczek, radio mamy na baterie - mówiła mieszkanka gminy.

O swoich doświadczeniach opowiadał tez inny mieszkaniec gminy.

- Dzisiaj nie było z rana (prądu - przyp. red.), komórki nie działały. W takiej sytuacji trzeba siedzieć w domu - dodał w rozmowie z reporterem TVN24. Zapytany o to, jak sobie razi bez prądu powiedział, że ma w domu świeczki po babci.

Piotr Borowski przekazał także też, że linia kolejowa Działdowo-Olsztyn w dalszym ciągu jest zamknięta. - To jest ta linia, nad którą latał policyjny Black Hawk, żeby poprzez wir powietrza, który się tworzył, zdmuchnąć nadmiar śniegu z gałęzi, z drzew - mówił reporter.

Black Hawk pomaga w odśnieżaniu. Nagranie

"Muszę dzisiaj odśnieżyć, bo kolęda idzie"

Autorka/Autor: anw/dd

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ZimaŚniegpogoda
