Śnieżyce. Minister z apelem do podróżujących

Przed nami kolejne trudne godziny. Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obowiązują alarmy przed oblodzeniem, intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i zawiejami oraz zamieciami śnieżnymi. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców części kraju SMS-owy alert.
- Nie szczędzimy sił ani środków, nie oszczędzamy na soli ani sprzęcie, bo chcemy, aby drogi krajowe były nie tylko przejezdne, ale i utrzymane w jak najlepszym stanie - mówił w piątek w Pruszkowie na konferencji prasowej Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
"Przygotowujemy się do trudnej nocy"
Klimczak mówił, że trudna sytuacja panuje nie tylko na północy Polski, ale też w województwach: śląskim, opolskim, łódzkim i mazowieckim.
- Przygotowujemy się do trudnej nocy, ponieważ w godzinach wieczornych (...) spodziewane są intensywne opady i oblodzenia - mówił minister infrastruktury. Zaapelował, aby mieszkańcy powiatów objętych alertami RCB zachowali szczególną ostrożność w czasie podróżowania. - Proszę zachować czujność i być ostrożnym. Jeśli sytuacja tego nie wymaga, lepiej nie wybierać się w podróż. Szczególną uwagę powinni zachować kierowcy, którzy będą podróżować pomiędzy Kołobrzegiem a Lęborkiem, drogą ekspresową S6 - mówił. Dodał, że również w Ostródzie warunki będą bardzo trudne.
Sytuacja na kolei i na lotniskach
Podczas konferencji prasowej w Pruszkowie Klimczak podkreślił, że linia kolejowa 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn została wyłączona z ruchu m.in. ze względu na przerwania sieci trakcyjnej. - Na drzewach wzdłuż linii jest bardzo dużo śniegu - podkreślił, dodając, że po raz pierwszy zastosowano tam metodę oczyszczania drzew ze śniegu podmuchem z wirnika śmigłowca.
Jak zaznaczył Klimczak, wykorzystywany jest do tego policyjny śmigłowiec Black Hawk, a metodę usuwania śniegu podmuchem zastosowano w Polsce po raz pierwszy.
Minister dodał, że na żadnym z polskich lotnisk nie ma żadnych utrudnień związanych z pogodą, mogą się zdarzyć jedynie "drobne opóźnienia" z powodu odladzania samolotów.
Autorka/Autor: anw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock