Polska

Koszalin i Kaszuby pod śniegiem. "Muszę dzisiaj odśnieżyć, bo kolęda idzie"

Intensywne opady śniegu w Koszalinie
Zimowa aura w Koszalinie
Źródło: TVN24
Atak zimy w Polsce trwa. Intensywne opady śniegu nawiedziły północ Polski. W Koszalinie w sobotę od rana trwały prace nad odśnieżaniem jezdni i chodników. Trudna sytuacja panowała także na Kaszubach.

W sobotę najsilniejsze opady śniegu przewidywane są w części Pomorza. Od rana na styku województw zachodniopomorskiego i pomorskiego obowiązują pomarańczowe alarmy IMGW, wydany został także alert RCB.

W Koszalinie w ciągu minionej doby, do godziny 7 w sobotę, spadło 10 cm śniegu. Trudne warunki panowały w mieście od rana, drogi i chodniki zostały pokryte grubą warstwą białego puchu.

- Od rana występują intensywne opady śniegu. Towarzyszy im silny wiatr powodujący nawiewanie śniegu - powiedział Dariusz Papka z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. Dodał, że głównym zadaniem służb jest utrzymanie przejezdności dróg. Powiedział też, że cały czas pracują pługi, a na drogi sypana jest sól z piaskiem - mówił.

Intensywne opady śniegu w Koszalinie
Intensywne opady śniegu w Koszalinie
Źródło: PAP/Piotr Kowala
Intensywne opady śniegu w Koszalinie
Intensywne opady śniegu w Koszalinie
Źródło: PAP/Piotr Kowala
Klatka kluczowa-135467
Zimowa aura w Koszalinie
Źródło: TVN24

Trudna sytuacja pogodowa także na Kaszubach

Zmaganie się z zimową aurą to także szara rzeczywistość mieszkańców Kaszub. Sytuacja miejscami jest dość trudna. Niektórzy sami wzięli się za odśnieżanie.

- Muszę dzisiaj odśnieżyć, bo kolęda idzie, aby ksiądz nie narzekał - powiedział pan Piotr, mieszkaniec miejscowości Glincz w powiecie kartuskim w rozmowie z reporterem TVN24.

Klatka kluczowa-135547
Kaszuby pod śniegiem w sobotę
Źródło: TVN24
Autorka/Autor: ast,anw/dd

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Kowala

ŚniegZimapogodaPolska
