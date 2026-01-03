Koszalin i Kaszuby pod śniegiem. "Muszę dzisiaj odśnieżyć, bo kolęda idzie"

Zimowa aura w Koszalinie Źródło: TVN24

W sobotę najsilniejsze opady śniegu przewidywane są w części Pomorza. Od rana na styku województw zachodniopomorskiego i pomorskiego obowiązują pomarańczowe alarmy IMGW, wydany został także alert RCB.

Biało w Koszalinie

W Koszalinie w ciągu minionej doby, do godziny 7 w sobotę, spadło 10 cm śniegu. Trudne warunki panowały w mieście od rana, drogi i chodniki zostały pokryte grubą warstwą białego puchu.

- Od rana występują intensywne opady śniegu. Towarzyszy im silny wiatr powodujący nawiewanie śniegu - powiedział Dariusz Papka z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie. Dodał, że głównym zadaniem służb jest utrzymanie przejezdności dróg. Powiedział też, że cały czas pracują pługi, a na drogi sypana jest sól z piaskiem - mówił.

Trudna sytuacja pogodowa także na Kaszubach

Zmaganie się z zimową aurą to także szara rzeczywistość mieszkańców Kaszub. Sytuacja miejscami jest dość trudna. Niektórzy sami wzięli się za odśnieżanie.

- Muszę dzisiaj odśnieżyć, bo kolęda idzie, aby ksiądz nie narzekał - powiedział pan Piotr, mieszkaniec miejscowości Glincz w powiecie kartuskim w rozmowie z reporterem TVN24.

Autorka/Autor: ast,anw/dd