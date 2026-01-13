Logo TVN24
Zakopane. Będą wywozić śnieg ciężarówkami

Zaśnieżone samochody
Kraków pod śniegiem
Źródło: TVN24v
Mocno sypnęło śniegiem w Zakopanem. Miejscami leży około pół metra białego puchu. W nocy w mieście ma rozpocząć się oczyszczanie - zaplanowany jest wywóz kilkuset ciężarówek załadowanych śniegiem.

Miejscami w Zakopanem leży około pół metra śniegu. Powoduje on, że poruszanie się jest dla pieszych i kierowców coraz trudniejsze. Na poboczach oraz w rejonie przystanków zalegają duże pryzmy. Śnieg jest systematycznie zgarniany z jezdni na chodniki, ale jest go tak dużo, że z chodników ponownie trafia na jezdnię. W wielu miejscach zaczyna brakować przestrzeni na jego dalsze odkładanie, co wymusiło decyzję o rozpoczęciu akcji wywozu. - We wtorek służby miejskie zbierają dane z terenu, aby zaplanować, z których miejsc śnieg będzie zabierany w pierwszej kolejności. W nocy z wtorku na środę rozpocznie się właściwa akcja wywozu, która potrwa przez kilka kolejnych nocy. Chcemy prowadzić ją nocą, aby nie zakłócać ruchu dziennego i umożliwić ciężkiemu sprzętowi swobodną pracę - powiedział wiceburmistrz Zakopanego Bartłomiej Bryjak.

Będą wywozić śnieg ciężarówkami

Według zapowiedzi władz miasta zaplanowany jest wywóz kilkuset ciężarówek załadowanych śniegiem. Zebrany z ulic śnieg trafi na specjalnie wyznaczone place składowe, ponieważ jest już zanieczyszczony solą i żwirem używanymi do zimowego utrzymania dróg.

Na chwilę zrobi się cieplej, ale nie wszędzie

Na chwilę zrobi się cieplej, ale nie wszędzie

Prognoza
Radar opadów. U jednych śnieg, u drugich marznący deszcz

Radar opadów. U jednych śnieg, u drugich marznący deszcz

Prognoza

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

