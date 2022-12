Atak zimy. Przybywa śniegu, trudne warunki na drogach, przerwy w dostawach prądu

Trudne warunki na drogach w Małopolsce, ciężarówki blokują przejazdy

Podkarpacie: policja ostrzega kierujących i pieszych

Lubelskie: sytuację utrudnia wiatr

Kom. Anna Kamola z zespołu prasowego KWP w Lublinie przekazała, że do godz. 11.30 w niedzielę do policji wpłynęły zgłoszenia dotyczące 11 kolizji, trzech wypadków drogowych oraz pięciu innych zdarzeń (np. zakopanie pojazdu), z których większość miała związek z opadami śniegu. Zaapelowała do kierowców o dokładne odśnieżenie samochodu przed podróżą, ostrożną jazdę lub, jeśli to możliwe, pozostanie w domu.