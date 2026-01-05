Mapa pokrywy śnieżnej. Cała Polska biała i jedna zielona plama. Skąd się wzięła?

Zasypana droga do szkoły. Zajęcia w Redzikowie odwołane Źródło: TVN24

Od mniej więcej tygodnia Polskę nawiedzają intensywne opady śniegu. W ostatnich latach tak duży przyrost pokrywy śnieżnej na nizinach był rzadkością Jak podało w niedzielę IMGW, w Warszawie ostatnie tak obfite opady wystąpiły w 2013 roku. Co więcej - prognozy pokazują, ze miejscami mogą pojawić się kolejne duże opady śniegu.

Zielona plama na mapie

W poniedziałek rano w prowadzonym przez Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk serwisie informacyjnym na temat śniegu widać było pokrywę śnieżną na prawie całym terytorium Polski. Jedynym wyjątkiem były okolice Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie widoczna była duża plama bez śniegu.

Pokrywa śnieżna nad Europą Wschodnią i Środkową w poniedziałek rano. Na terytorium Polski widać jedną zieloną plamę między Częstochową a Krakowem Źródło: CBK PAN

Co stało się z pokrywą śnieżną na obszarze między Częstochową a Krakowem? Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w ciągu ostatnich trzech dób występowały tam jedynie śladowe opady śniegu, które mogły nie utrzymać się wystarczająco długo, by zarejestrował je satelita. Na dodatek sporą rolę w utrzymywaniu się pokrywy śnieżnej pełni podłoże.

- Wapienie są często spękane i podlegają procesom krasowym, co pozwala wodzie z topniejącego śniegu szybko wsiąkać w głąb podłoża, zamiast tworzyć warstwę lodu, która mogłaby stabilizować pokrywę - tłumaczyła. - Ponadto mimo wolniejszego nagrzewania się, wapień ma zdolność do powolnego oddawania zakumulowanego ciepła, co może podtapiać śnieg od spodu - dodała.

CBK PAN wyjaśniło na stronie, że w przypadku nietrwałych, efemerycznych pokryw śnieżnych zdarza się, że w ogóle nie zostają zarejestrowane przez satelity. Czasami instrumenty pomiarowe rejestrują sytuację na danym obszarze w momencie, gdy śnieg już stopnieje.

Co dalej z pokrywą śnieżną?

W poniedziałek po południu na terytorium Polski pojawił się kolejny ubytek pokrywy śnieżnej - na terenie województwa podkarpackiego, niedaleko Przeworska i Jarosławia. Również tam opady w ostatnich godzinach były niewielkie i mogło dojść do wsiąknięcia części śniegu w glebę.

Pokrywa śnieżna nad Europą Wschodnią i Środkową w poniedziałek po południu. Widać ubytek pokrywy śnieżnej nad województwem podkarpackim Źródło: CBK PAN

Przełom grudnia i stycznia w tym sezonie jest wyjątkowo śnieżny. Według danych CBK PAN zasięg pokrywy śnieżnej w Polsce wynosi ponad 90 procent - dla porównania, średnia z lat 2004-2025 to około 50 procent.

Powierzchnia kraju pokryta śniegiem w tym sezonie (czerwona linia) i średnia z wielolecia (niebieska linia) Źródło: CBK PAN

Autorka/Autor: ast Źródło: CBK PAN, tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: CBK PAN