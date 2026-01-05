Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Mapa pokrywy śnieżnej. Cała Polska biała i jedna zielona plama. Skąd się wzięła?

Pokrywa śnieżna nad Europą w poniedziałek 05.01
Zasypana droga do szkoły. Zajęcia w Redzikowie odwołane
Źródło: TVN24
W poniedziałek rano prawie cała Polska znalazła się pod śniegiem - poza jednym miejscem. Dlaczego akurat tam nie zanotowano pokrywy śnieżnej? Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, zjawisko to mogło mieć kilka powodów.

Od mniej więcej tygodnia Polskę nawiedzają intensywne opady śniegu. W ostatnich latach tak duży przyrost pokrywy śnieżnej na nizinach był rzadkością Jak podało w niedzielę IMGW, w Warszawie ostatnie tak obfite opady wystąpiły w 2013 roku. Co więcej - prognozy pokazują, ze miejscami mogą pojawić się kolejne duże opady śniegu.

Zielona plama na mapie

W poniedziałek rano w prowadzonym przez Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk serwisie informacyjnym na temat śniegu widać było pokrywę śnieżną na prawie całym terytorium Polski. Jedynym wyjątkiem były okolice Jury Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie widoczna była duża plama bez śniegu.

Pokrywa śnieżna nad Europą Wschodnią i Środkową w poniedziałek rano. Na terytorium Polski widać jedną zieloną plamę między Częstochową a Krakowem
Pokrywa śnieżna nad Europą Wschodnią i Środkową w poniedziałek rano. Na terytorium Polski widać jedną zieloną plamę między Częstochową a Krakowem
Źródło: CBK PAN

Co stało się z pokrywą śnieżną na obszarze między Częstochową a Krakowem? Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w ciągu ostatnich trzech dób występowały tam jedynie śladowe opady śniegu, które mogły nie utrzymać się wystarczająco długo, by zarejestrował je satelita. Na dodatek sporą rolę w utrzymywaniu się pokrywy śnieżnej pełni podłoże.

- Wapienie są często spękane i podlegają procesom krasowym, co pozwala wodzie z topniejącego śniegu szybko wsiąkać w głąb podłoża, zamiast tworzyć warstwę lodu, która mogłaby stabilizować pokrywę - tłumaczyła. - Ponadto mimo wolniejszego nagrzewania się, wapień ma zdolność do powolnego oddawania zakumulowanego ciepła, co może podtapiać śnieg od spodu - dodała.

CBK PAN wyjaśniło na stronie, że w przypadku nietrwałych, efemerycznych pokryw śnieżnych zdarza się, że w ogóle nie zostają zarejestrowane przez satelity. Czasami instrumenty pomiarowe rejestrują sytuację na danym obszarze w momencie, gdy śnieg już stopnieje.

Co dalej z pokrywą śnieżną?

W poniedziałek po południu na terytorium Polski pojawił się kolejny ubytek pokrywy śnieżnej - na terenie województwa podkarpackiego, niedaleko Przeworska i Jarosławia. Również tam opady w ostatnich godzinach były niewielkie i mogło dojść do wsiąknięcia części śniegu w glebę.

Pokrywa śnieżna nad Europą Wschodnią i Środkową w poniedziałek po południu. Widać ubytek pokrywy śnieżnej nad województwem podkarpackim
Pokrywa śnieżna nad Europą Wschodnią i Środkową w poniedziałek po południu. Widać ubytek pokrywy śnieżnej nad województwem podkarpackim
Źródło: CBK PAN

Przełom grudnia i stycznia w tym sezonie jest wyjątkowo śnieżny. Według danych CBK PAN zasięg pokrywy śnieżnej w Polsce wynosi ponad 90 procent - dla porównania, średnia z lat 2004-2025 to około 50 procent.

Powierzchnia kraju pokryta śniegiem w tym sezonie (czerwona linia) i średnia z wielolecia (niebieska linia)
Powierzchnia kraju pokryta śniegiem w tym sezonie (czerwona linia) i średnia z wielolecia (niebieska linia)
Źródło: CBK PAN

Autorka/Autor: ast

Źródło: CBK PAN, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: CBK PAN

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
PolskapogodaŚniegZima
Czytaj także:
2025 był najbardziej słonecznym rokiem w historii Wielkiej Brytanii
Tak dużo słońca nie było tu nigdy wcześniej
Świat
Śnieg, zima
Idzie mróz, może mocno sypnąć. Pogoda może powodować straty i zagrażać życiu
Prognoza
Malaga
Alert w Hiszpanii. "Zbiorniki są coraz bardziej zapełnione"
Świat
Lód, oblodzenie, silny mróz, zamarzające, opady marznące
Będzie lodowato. Ostrzeżenia IMGW przed siarczystym mrozem
Prognoza
Zima w Darłówku
Biało od Bałtyku po Sudety. Zima na waszych zdjęciach
Polska
Redzikowo
"Była tutaj jedna wielka zaspa". Próbują się odkopać spod śniegu
Polska
Mróz. Prognozowana temperatura maksymalna w sobotę 10 stycznia około godziny 12
Idą tęgie mrozy
Prognoza
Mróz, lód, szron, zimno, zima
Silny mróz w części kraju. IMGW ostrzega
Prognoza
Śnieg, zima
Miejscami poprószy śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Ostatni raz tyle śniegu w stolicy było ponad 10 lat temu
Polska
Mroźna noc
Noc z trzaskającym mrozem i zawiejami śnieżnymi
Prognoza
IMG_0960-0001
Tak wygląda zamieć niska. Nagranie
Polska
Śnieg
Zima nie daje za wygraną. Czeka nas nowa dostawa śniegu
Prognoza
tvn zima
"Utknęliśmy w śniegu". Mieszkańcy i sołtys pomogli ekipie TVN24
Polska
Pogoda 16 dni
Pogoda na 16 dni. Po śniegu czas na mróz
Prognoza
Opady śniegu, wczesna zima
Grzmiało i sypało, burze mogą wrócić
Polska
Meteo
Kolejny efekt jeziora w Polsce. Może spaść nawet pół metra śniegu
Prognoza
Śnieg, intensywne opady śniegu, odśnieżanie
Alert RCB. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
Polska
Zima, śnieg
W niedzielę będzie sypał śnieg, powieje też silny wiatr
Prognoza
Trzęsienie ziemi w Meksyku
Wstrząsy odczuwalne w stolicy, są ofiary śmiertelne
Świat
Karkonosze, śnieg
Lawinowa "dwójka" w Karkonoszach
Polska
Wilczy Księżyc
Wilczy Księżyc rozświetlił niebo. Za nami pierwsza pełnia
Ciekawostki
Mróz, noc, sople lodu
Temperatura w nocy wszędzie spadnie poniżej zera
Prognoza
Zima, śnieg
Śnieżne fronty przetoczą się przez Polskę. Ile śniegu dosypie
Prognoza
prad
Wciąż nie mają prądu. "Komórki nie działały, trzeba siedzieć w domu"
Polska
Silny wiatr, sztorm na Bałtyku
Sztorm na Bałtyku. IMGW ostrzega
Prognoza
Intensywne opady śniegu w Koszalinie
"Muszę dzisiaj odśnieżyć, bo kolęda idzie"
Polska
shutterstock_516043921
Lawiny we Włoszech. Nie żyją trzy osoby
Świat
Zima, dosypie śniegu
Tu mocno sypało podczas burz
Polska
Sytuacja baryczna w Europie
Pół metra śniegu, arktyczny mróz. Najnowsze wyliczenia modeli
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom