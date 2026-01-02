Logo TVN24
Polska

Atak zimy. Black Hawk pomaga w odśnieżaniu. Nagranie

PLK_SA_-____Tak_wygla_da_ods_niez_anie_z_powietrza
Wirniki śmigłowca strącają śnieg
Źródło: Polska Policja
Na Warmii i Mazurach nadal trwa walka ze skutkami ataku zimy. Do akcji, która ma pomóc udrożnić ruch na kolei, wkroczył policyjny Black Hawk.

Zimowa aura utrzymuje się w wielu regionach kraju. Sytuacja nadal jest trudna na Warmii i Mazurach, gdzie leży średnio od 10 do 40 cm białego puchu. Tam w akcji odśnieżania brał udział policyjny śmigłowiec Black Hawk.

Wirnik śmigłowca strąca śnieg

"Wyjątkowa sytuacja wymaga specjalnych środków. Na Warmii i Mazurach do akcji na kolei wkroczył policyjny Black Hawk" - napisały w piątek na platformie X Polskie Linie Kolejowe. "Wirnik maszyny błyskawicznie strąca śnieg z drzew. Taki balast powoduje ich obciążenie, pochylanie się i często przewracanie w kierunku torów kolejowych na sieć trakcyjną, a w konsekwencji tarasowanie linii. Podobne metody oczyszczania drzew ze śniegu są stosowane w innych krajach, m. in. w Austrii" - dodały. PLK przekazały też, że maszyna pomaga monitorować teren i wskazywać miejsca, gdzie konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań.

Służby próbują przywróć nieczynną od czwartku linię łączącą Działdowo z Olsztynem. Jak napisały PLK, "po zrzuceniu śniegu z drzew rosnących tuż przy torach wypuścimy drezyny i zaczniemy udrażnianie trasy".

Na poniższym nagraniu widać, jak wygląda odśnieżanie z powietrza - wirnik szybko pracuje i strąca śnieg z drzew.

"Cała operacja odśnieżania odbywa się w kontrolowanych warunkach i bez ruchu kolejowego. Nawet jeśli jakaś gałąź się złamie i spadnie na tory - mamy nad tym pełną kontrolę" - napisały PLK.

Klatka kluczowa-133969
Wirniki śmigłowca strącają śnieg
Źródło: Polska Policja

Autorka/Autor: anw

Źródło: tvnmeteo.pl, PLK SA

Źródło zdjęcia głównego: PLK X, Polska Policja

