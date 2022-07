Apele o ograniczanie zużycia wody, wysychające rzeki. IMGW wydał kolejne ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną

Mniejsze ciśnienie w wodociągach

- [Mniejszego - przyp. red.] ciśnienia mieszkańcy nie zauważyli. To co my widzimy na naszych urządzeniach, że nasze zestawy po prostu dłużej pracują, dłużej trwa napełnianie i dobicie ciśnienia. Obiorcy nie mogli tego zauważyć, my się martwimy o to, bo jest susza. Widać to po zbiornikach wodnych, jeziorach. Poziom wód strasznie się obniża, no i stąd nasz apel - mówił Marcin Sobczyński, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.