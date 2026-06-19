Polska Antidotum Airshow Leszno 2026. Pokazy lotnicze przerwane przez pogodę Damian Dziugieł |

Pokazy lotnicze w Lesznie przerwane przez burzę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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"Z powodu załamania pogody pokazy zostały przerwane. Prosimy wykonywać polecenia służb porządkowych i ratunkowych. Jeżeli będzie możliwe wznowienie pokazów, będzie możliwy powrót na teren lotniska za okazaniem biletu. Prosimy śledzić dalsze komunikaty" - przekazał organizator Antidotum Airshow Leszno w mediach społecznościowych.

Uczestnicy wydarzenia schowali się w hangarze dla organizatorów.

Skutki załamania pogody w Polsce

Pogoda w części kraju jest groźna. Strażacy interweniowali już kilkaset razy w związku z połamanymi drzewami i zalaniami.

>>> Czytaj więcej o skutkach załamania pogody w Polsce.

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