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Antidotum Airshow Leszno 2026. Pokazy lotnicze przerwane przez pogodę

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Przerwane pokazy lotnicze w Lesznie
Pokazy lotnicze w Lesznie przerwane przez burzę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
W piątek przez część kraju przechodzą burze, miejscami są gwałtowne. W wielkopolskim Lesznie odbywały się pokazy lotnicze Antidotum Airshow. Pogoda zmusiła organizatorów do przerwania wydarzenia.

>>> ŚLEDŹ Z NAMI, GDZIE JEST BURZA

"Z powodu załamania pogody pokazy zostały przerwane. Prosimy wykonywać polecenia służb porządkowych i ratunkowych. Jeżeli będzie możliwe wznowienie pokazów, będzie możliwy powrót na teren lotniska za okazaniem biletu. Prosimy śledzić dalsze komunikaty" - przekazał organizator Antidotum Airshow Leszno w mediach społecznościowych.

Uczestnicy wydarzenia schowali się w hangarze dla organizatorów.

Skutki załamania pogody w Polsce

Pogoda w części kraju jest groźna. Strażacy interweniowali już kilkaset razy w związku z połamanymi drzewami i zalaniami.

>>> Czytaj więcej o skutkach załamania pogody w Polsce.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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