Antidotum Airshow Leszno 2026. Pokazy lotnicze przerwane przez pogodę
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"Z powodu załamania pogody pokazy zostały przerwane. Prosimy wykonywać polecenia służb porządkowych i ratunkowych. Jeżeli będzie możliwe wznowienie pokazów, będzie możliwy powrót na teren lotniska za okazaniem biletu. Prosimy śledzić dalsze komunikaty" - przekazał organizator Antidotum Airshow Leszno w mediach społecznościowych.
Uczestnicy wydarzenia schowali się w hangarze dla organizatorów.
Skutki załamania pogody w Polsce
Pogoda w części kraju jest groźna. Strażacy interweniowali już kilkaset razy w związku z połamanymi drzewami i zalaniami.
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Źródło: tvnmeteo.pl