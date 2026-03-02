Logo TVN24
Polska

Nie żyje Andrzej Gąsienica-Józkowy. Ratował ludzi w górach przez 40 lat

Andrzej Gąsienica-Józkowy "Pinio"
Andrzej Gąsienica-Józkowy "Pinio"
Źródło: TOPR
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe poinformowało, że zmarł Andrzej Gąsienica-Józkowy, "Pinio". Był jednym z najbardziej zasłużonych ratowników górskich w historii formacji.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Andrzej Gąsienica-Józkowy, pseudonim Pinio, urodził się w Zakopanem w 1946 roku. Był ratownikiem kandydatem od 1969 roku, a rok później złożył przysięgę ratowniczą. Jako zawodowy ratownik górski przepracował 40 lat. W TOPR służyło wielu członków jego rodziny.

Uczestnik setek wypraw ratunkowych

Gąsienica-Józkowy był Instruktorem Ratownictwa Górskiego TOPR. Uczestniczył w 463 wyprawach ratunkowych i ponad 440 interwencjach w wypadkach narciarskich. Za zasługi dla ratownictwa górskiego został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 5 marca o godzinie 13 mszą świętą żałobną w kaplicy na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Nowotarskiej w Zakopanem.

Opracował Krzysztof Posytek /akw

Źródło: TOPR, Tygodnik Podhalański

Źródło zdjęcia głównego: TOPR

TOPRTatryzmarł..., nekrologi
