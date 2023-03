Ostrzeżenia IMGW przed przymrozkami w całym kraju. Wystąpią też oblodzenia, śnieg i silny wiatr

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - przymrozki

W województwie małopolskim , w powiatach nowotarskim, tatrzańskim, suskim alerty będą ważne do środy do godziny 9; w woj. śląskim , w powiatach żywieckim, bielskim oraz cieszyńskim - do czwartku do godziny 9.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - oblodzenie

- śląskim , w powiatach: żywieckim, bielskim oraz cieszyńskim, gdzie ważne będą do godz. 8 we wtorek;

Alarmy - poza wskazanym powyżej wyjątkiem w województwie śląskim - ważne będą do godz. 9 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW - opady śniegu

Na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim alarmy ważne będą do godz. 8 we wtorek. W województwie dolnośląskim groźna aura spodziewana jest od godz. 23 w poniedziałek do godz. 9 we wtorek. W Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu ostrzeżenia ważne będą do godz. 17 we wtorek.